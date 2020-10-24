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24.10.2020 16:13
Рубрика: Спорт

"Динамо" обыграло "Сочи" в первом матче под руководством нового тренера

Текст: Максим Домчев

Московское "динамо" в матче 12-го тура РПЛ дома переиграло "Сочи" - 3:1.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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В этом матче игрой "Динамо" впервые руководил новый главный тренер Сандро Шварц. Пока немецкий специалист еще только изучает возможности новой команды, но уже в первом матче в соперники достался клуб "Сочи", находящийся в верхней части турнирной таблицы.

Из-за травмы сочинцы на месяц лишились одного из ведущих игроков - полузащитника Кристиана Нобоа, который в нынешнем сезоне забил больше всех в команде.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Даниил Лесовой. Гости отыгрались спустя 11 минут. Гол на свой счет записал защитник Миха Мевля. Но на перерыв "Динамо" ушло ведя в счете. Себастьян Шиманьски сумел во второй раз огорчить Николая Заболотного, который в этом матче сменил в воротах Сослана Джанаева.

На 55-й минуте Даниил Фомин закрепил успех партнеров. Больше голов в этом матче зрители не увидели. Гости доигрывали встречу вдесятером после того, как на 87-й минуте был удален Ибрагим Цаллагов, получивший вторую в матче желтую карточку.

"Динамо" набрало 20 очков и опередило сочинцев в турнирной таблицы. У команды с берегов Черного моря осталось 19 очков.

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