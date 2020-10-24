Эксперт назвал отличие телефонного афериста от сотрудника банка

По телефонному разговору порой трудно понять, кто звонит: потенциальный мошенник или легальный сотрудник банка. На что нужно обратить внимание, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Встречаются случаи, когда злоумышленники звонят и не пытаются получить никакой информации, кроме той, какие карточки и каких банков есть у потребителя. Часто такой звонок - это предварительный сбор информации для планомерной целевой атаки, которую аферисты могут предпринять значительно позже", - пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Мошенники сегодня очень хорошо адаптировались, выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках и все же их можно вычислить. Например, банк может самостоятельно приостановить активность платежных инструментов своих клиентов, а мошенникам для этого нужна дополнительная информация. То есть банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы, отмечает Алексей Сизов.

Злоумышленникам всегда нужны дополнительные сведения для таких действий, которые они и пытаются получить набрав абонента. Насторожить должны вопросы о кодовых словах, просьбах продиктовать одноразовые пароли или номер CVV карты. Расчет аферистов на внезапность. Такой телефонный звонок - это прекрасная возможность застать человека врасплох, не оставить ему время подумать и выманить данные карты или побудить жертву самостоятельно перевести деньги.