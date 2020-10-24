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Рубрика: Общество

Эксперт назвал отличие телефонного афериста от сотрудника банка

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По телефонному разговору порой трудно понять, кто звонит: потенциальный мошенник или легальный сотрудник банка. На что нужно обратить внимание, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Фото: youtube.com
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"Встречаются случаи, когда злоумышленники звонят и не пытаются получить никакой информации, кроме той, какие карточки и каких банков есть у потребителя. Часто такой звонок - это предварительный сбор информации для планомерной целевой атаки, которую аферисты могут предпринять значительно позже", - пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Мошенники сегодня очень хорошо адаптировались, выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках и все же их можно вычислить. Например, банк может самостоятельно приостановить активность платежных инструментов своих клиентов, а мошенникам для этого нужна дополнительная информация. То есть банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы, отмечает Алексей Сизов.

Злоумышленникам всегда нужны дополнительные сведения для таких действий, которые они и пытаются получить набрав абонента. Насторожить должны вопросы о кодовых словах, просьбах продиктовать одноразовые пароли или номер CVV карты. Расчет аферистов на внезапность. Такой телефонный звонок - это прекрасная возможность застать человека врасплох, не оставить ему время подумать и выманить данные карты или побудить жертву самостоятельно перевести деньги.

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