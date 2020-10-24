Эксперт сообщил о действиях при подозрении на заражение коронавирусом

Первое, что нужно сделать при появлении симптомов ОРВИ или в случае контакта с больным коронавирусом - ограничить общение с другими людьми. Об этом рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.

По его мнению, при малейшем подозрении на COVID-19 вызывать скорую не нужно: "Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы. В "Скорую" нужно звонить, когда общее состояние больного тяжелое или резко ухудшается, - считает он. - При необходимости участковый врач назначит анализы или выдаст нужные направления. После этого можно попросить тестирование на COVID с приездом врача на дом, без похода в поликлинику", - цитирует эксперта агентство Прайм.

В случае подозрения на COVID-19 специалист также рекомендует ограничить контакты с родными. "Эта рекомендация действует и в том случае, если у вас ОРВИ или грипп. Если тесты подтвердили заболевание COVID, то изолироваться нужно всей семьей", - уверен Али.