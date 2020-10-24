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Рубрика: Экономика

Эксперты: К новому году могут подорожать рыба, икра и макароны

Текст: Светлана Ментюкова
Эксперты продовольственного рынка назвали несколько товаров из повседневной продовольственной корзины россиян, которые могут подорожать к Новому году. В частности, речь идет о макаронах, рыбе и красной икре. Цены на мясо представители отрасли повышать не планируют.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

"Пока нельзя на 100% быть уверенным, какие товары в ближайшее время подорожают. Но, скорее всего, под удар попадут макаронные изделия, потому как в их стоимость заложена наиболее высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы, рыночные расценки на которую обновили многолетние максимумы", - рассказал газете "Вечерняя Москва" исполнительный директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Он также отметил, что это может повлиять на розничную стоимость всех видов мяса и продуктов из него, так как фураж (виды культур, которые идут на корм скоту - и ячмень, и пшеница пятого класса, и фуражная кукуруза) значительно подорожал.

Фото: youtube.com
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По словам эксперта, все это приведет к росту себестоимости производства у животноводов. "Конверсию корма в килограмме мяса или в литре молока никто не отменял. Разумеется, для того чтобы из курицы получить килограмм мяса и килограмм мяса из перепела, требуется разный объем фуража", - пояснил Дмитрий Востриков.

Впрочем, в Национальной мясной ассоциации (НМА) сообщили, что расценкам на мясо не дает подниматься ограничение спроса со стороны потребителей, и поэтому в ближайшее время серьезного удорожания не предвидится. "А по некоторым направлениям расценки даже снижаются", - отметили в НМА.

Чего, по словам экспертов, нельзя сказать о рыбе и морепродуктах. "Рост цен на красную икру составил 30% по сравнению с прошлым годом, и, возможно, перед новогодними праздниками деликатес подорожает еще", - отмечается в источнике. Это связано с более низким, чем ожидалось, выловом лососевых в текущем году. На Камчатке результаты работы рыбаков оказались худшими за последние десять лет. Как отметил основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько, чьи слова передает издание, "цены на рыбу, рыбные продукты растут и так практически всегда".

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