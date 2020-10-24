Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал "лечить психику" своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, который выдвинул идею "просвещенного ислама", сообщает РИА Новости.

По словам Макрона, 9 декабря будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Особое внимание власти уделят обучению детей. Для этого совместно с Советом мусульман Франции создадут организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Необходимо также освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль над финансированием мечетей, полагает французский президент.

Эрдоган раскритиковал предложение президента Франции и усмотрел в нем давление на миллионы мусульман. "Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? Он нуждается в лечении своей психики", - подчеркнул турецкий лидер во время выступления в городе Кайсери.

Президент Турции указал на растущую ксенофобию и исламофобию в Европе. "Атака на мусульман стала одним из важнейших инструментов, с помощью которого европейские политики могут скрыть свою несостоятельность", - цитирует Эрдогана портал moroccoworldnews.com.

Турецкий президент отметил также, что европейские лидеры, застрявшие во внутренней политике и потерпевшие неудачу во внешней, пытаются скрыть свою неадекватность, нацеливаясь на ислам. Он обвинил Макрона в попытке "скрыть кризис, с которым сталкиваются Франция и французское общество", и расценил этот шаг как толчок к "сведению счетов с исламом и мусульманами".