Гастроэнтеролог рассказала, чем опасны современные колбасы

История человечества - это история консервации и сохранения продуктов, и поэтому набивать кишки животных мясом и вялить их над дымом жители древнего Рима и Греции начали еще за 500 лет до нашей эры. За тысячи лет технологии изготовления продукта изменились и ради массового производства стали, увы, не такими полезными для здоровья человека.

- Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40 процентов. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д. Остальное - соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители, - заявила kp.ru гастроэнтеролог Инна Мазько.

Кроме того, используемые для розовой окраски колбасных изделий нитриты при регулярном употреблении провоцируют онкологические заболевания. Фосфаты в колбасе нужны для удержания влаги, но они опасны тем, что нарушают усвоение кальция, а это может привести к остеопорозу или рахиту.

Однако, не все так печально. Существует много видов колбас, в производстве которых используют натуральное мясо и рецепты. Такая колбаса на только вкусна, но еще и полезна. Субпродукты, входящие в состав колбас, содержат много полезных витаминов.

Например, кровяная колбаса содержит много железа, что помогает бороться с анемией и полезно при кровопотере и упадке сил. Продукт из мяса птицы или диетической говядины содержит мало жиров, поэтому не нанесет вреда сердцу, сосудам и желудку. Белки из такого мяса легко усваиваются и служат "сырьем" для построения собственных мышц.

И тем не менее большинство колбас нужно есть очень ограниченно, а детям и людям с заболеваниями желудка и кишечника колбасу и вовсе нужно исключить из рациона.