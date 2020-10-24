Госдума планирует рассмотреть новый бюджет 28 октября

Госдума собирается рассмотреть проект федерального бюджета, а также бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2021-2023 годы в первом чтении 28 октября. Это следует из повестки заседания Совета Думы на понедельник.

Согласно ранее внесенному кабмином проекту бюджета, в 2021 году его дефицит будет равен 2,75 трлн рублей, в 2022 году - 1,25 трлн рублей, в 2023 году - 1,41 трлн рублей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, федеральный бюджет будет дефицитным до 2024 года.

Согласно проекту бюджета ПФР, дефицит в следующем году может составить 495 млрд рублей. Дефицит ФСС - 18 млрд рублей, ФОМС - 11,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось о проведении первого чтения проекта бюджета РФ 29 октября.