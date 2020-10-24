Россиянин Хабиб Нурмагомедов в субботу вечером проведет защиту титула чемпиона UFC в легком весе против временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи из США.

Поединок пройдет на "Бойцовском острове", расположенном в Абу-Даби (ОАЭ), в рамках турнира UFC 254. Этот бой называют самым ожидаемым в ММА в 2020 году.

Для Нурмагомедова это будет уже третья защита титула, который он единогласным решением судей забрал у Эла Яквинты в 2018 году. В дальнейшем были две более эффектные победы - над Конором Макгрегором (болевым приемом) и Дастином Порье (фирменным удушающим приемом).

На данный момент 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел в октагоне 28 поединков и ни разу не проиграл. 31-летний Гэтжи из 24 боев выиграл 22. Из них 19 - нокаутами.

Фаворитом в этом противостоянии букмекеры называют россиянина. Средний коэффициент на его победу составляет 1.29, на Гэтжи - 4.00. Однако специалисты в прогнозах более осторожны.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи начнется примерно в 23.00 по московскому времени. "РГ" начнет онлайн-трансляцию поединка на турнире UFC 254 после 22.00. Не пропустите!