Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии. Россиянин Даниил Квят стал 13-м.

Старт квалификации организаторам пришлось отложить на полчаса после того, как были обнаружены проблемы с дренажной системой. К счастью персоналу трассы удалось исправить недочеты и квалификация состоялась.

По ее итогам с первой позиции в воскресенье в очередной раз в сезоне уйдет лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон, показавший на лучшем круге результат 1 минута 16,652 секунды. С соседней позиции будет стартовать второй пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас, уступивший 0,102 секунды. Третий результат показал пилот "Ред Булл" из Нидерландов Макс Ферстаппен, уступивший лучшему времени 0,252 секунды.

Лишь 13-й результат показал в субботу российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят. Он снова уступил своему партнеру по команде Пьеру Гасли, ставшему девятым.