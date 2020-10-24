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24.10.2020 19:41
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии

Текст: Максим Домчев

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии. Россиянин Даниил Квят стал 13-м.

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Старт квалификации организаторам пришлось отложить на полчаса после того, как были обнаружены проблемы с дренажной системой. К счастью персоналу трассы удалось исправить недочеты и квалификация состоялась.

По ее итогам с первой позиции в воскресенье в очередной раз в сезоне уйдет лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон, показавший на лучшем круге результат 1 минута 16,652 секунды. С соседней позиции будет стартовать второй пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас, уступивший 0,102 секунды. Третий результат показал пилот "Ред Булл" из Нидерландов Макс Ферстаппен, уступивший лучшему времени 0,252 секунды.

Лишь 13-й результат показал в субботу российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят. Он снова уступил своему партнеру по команде Пьеру Гасли, ставшему девятым.

Спорт Формула-1

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