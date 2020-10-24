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24.10.2020 11:26
Рубрика: Общество

Как стать крутым айтишником бесплатно

Текст: Ксения Колесникова
Научиться программировать и создавать свои веб-сайты? Узнать больше об искусственном интеллекте? Стать "спецом" в кибербезопасности? Все это доступно россиянам бесплатно по программе персональных "цифровых сертификатов" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Причем обучаться за счет государства, стать крутым "айтишником" или просто научиться уверенно работать в цифре сможет любой взрослый, не достигший пенсионного возраста. Есть лишь парочка условий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первое - законченное высшее или среднее профобразование. Второе - прописка в одном из регионов - участников проекта.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Работает это так: до 30 октября нужно успеть подать заявку на обучение на сайте цифровойсертификат.рф. Учиться можно по 22 направлениям: искусственный интеллект, программирование, промышленный дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность, большие данные, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и другие. Все обучение будет идти в онлайн.

- Доступно более 140 программ. По окончанию обучения выпускники получат документ о повышении квалификации, - рассказали "РГ" в операторе проекта - Университете 20.35. - "Новички" смогут начать свой путь в программировании и веб-разработке, узнать больше о больших данных, обучиться маркетингу в бизнесе или познакомиться с профессией event-продюсера в киберспорте. Специалисты - повысить квалификацию по кибербезопасности, 3D-моделированию, разработке приложений и игр в виртуальной реальности.

Что интересно? Статистика показывает: при запросе сертификата большинство людей хотят развивать уже существующую карьеру, получить новую должность или полностью сменить профессию - такую мотивацию указали по 38% заявителей. 16% - хотят повысить уровень дохода благодаря новым навыкам, и менее 4% - хотели бы сохранить текущее рабочее место или просто заняться саморазвитием.

И кому-то новая программа, стартовавшая еще в прошлом году, уже помогла найти работу. К примеру, 24-летний инженер-программист Андрей Круглик благодаря проекту смог устроиться на работу в ИТ-компанию на должность data-scientist. Выбрал программу "Анализ данных на основе машинного обучения". "Сначала давали теорию, лекции, все удаленно. Потом начинали делать практические задания. У меня с детства ДЦП. Поэтому, чтобы достичь чего-то в этой жизни, надо стараться. Я конкурирую с другими людьми, поэтому надо делать больше, чем они".

Фото: iStock
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Татьяна Белоусова, молодая мама из Новочеркасска, тоже считает, что в современном мире один раз в жизни окончить вуз или колледж уже недостаточно. Квалификацию необходимо повышать всю жизнь. "Рабочие процессы повсеместно автоматизируются, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными. Поэтому прошла обучение и стала специалистом в сфере продвижения бренда в соцсетях", - рассказала она. Татьяна создала свой сайт для консультаций по правильному питанию и теперь, даже находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком, зарабатывает самостоятельно.

А 25-летний предприниматель из Ростова-на-Дону - Валентин Хлопонин - тоже закончил курс "Анализ данных на основе машинного обучения". Это помогло ему создать "умный" музыкальный ночник для детей. "Разрабатываю систему, которая анализирует сердечный пульс ребенка и на основе полученных данных подбирает свето-музыкальное сопровождение для хорошего сна. Ночник должен помочь детям справиться с беспокойством. Я теперь понимаю, как систематизировать данные по пульсу и обратной связи от мам и грамотно создать нейросеть, которая поможет улучшить детский сон", - поделился он.

Общество Образование

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