Каких учителей ищут дети в интернете

Не спешите ругать детей за то, что они зависли в смартфонах. Вполне возможно, что именно сейчас у них идет урок. Но не в школе.

Знакомьтесь: Ольга Лукашонок, алгебра, 8-й класс, ютьюб, урок по неравенствам. Двадцать минут учитель объясняет тему у доски и 269 тысяч просмотров. На минуточку, это четверть миллиона школьников (!). Еще одно видео Ольги Лукашонок: топ-5 ошибок в математике. 1 миллион 627 тысяч просмотров!

Кто сказал, что дети не хотят учиться и не любят математику? Вот комментарии учеников: "Чёт в мозгах шевельнулось!", "В нашей школе бабули орут на нас, что мы тупые, но эта женщина - просто класс", "Я хочу себе такого учителя по алгебре", "Сто лайков! Вы бесподобный учитель", "Тот момент, когда узнал больше, чем в школе"… "Наконец-то появился человек, которого хочешь слушать и ГЛАВНОЕ, понимаешь!", "Благодаря Вам сдала ОГЭ на достойную четверку. Вы самый МЕГА", "Хочу 9 класс, алгебра и геометрия".

Дальше - тригонометрия (синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы, если кто уже подзабыл). Вообще-то, очень сложный раздел математики. А у нее - полмиллиона просмотров. И восклик сразу под видео: "Пацаны! Я понял!!!"

Ольга - из Минска, ей 37 лет, она выпускница Белорусского госуниверситета (это примерно как наш МГУ) механико-математического факультета, есть опыт работы в школе. Но теперь основная деятельность переместилась в сеть.

"Учитель - золотой молодец"

Выбираем учителей в интернете дальше. Физик Павел Виктор. (Виктор - это фамилия). Одесса, кандидат наук, 66 лет, преподает в лицее. Если верить Википедии, потомственный педагог, родился, к слову, в Сыктывкаре.

Тема урока: "Усилитель на транзисторе", 438 тысяч просмотров. "Электромагнитная индукция" - 308 тысяч просмотров. "Трансформатор" - 193 тысячи просмотров…И это не ролики по 4-5 минут с музыкой и эффектами, а полноценные уроки примерно по 40 минут, иногда и дольше. Уроков у него на ютьюбе сотни, есть по всему курсу физики.

Физика - не самый любимый предмет у школьников. Теорию многие еще могут вызубрить, а уж как до задачек дело доходит - караул! Но от его уроков дети в восторге: "Вам нужно дать Нобелевскую премию за продвижение физики", "Наш учитель обо всем этом даже не догадывается", "Мне 12 лет, но почти все понял", "Вы спасли мою четверку по физике", "Учитель - золотой молодец!" "Благодаря вам я поступил в универ". И еще: "Сейчас карантин - учительница по физике задает конспектировать ваше видео".

"Эх, Менделеев… Молодчага создал таблицу"

Идем дальше. Химия. Татьяна Кузьмина, судя по видео, тоже педагог старой школы (больше информации найти пока не удалось). 8-й класс, основные понятия химии дает за 50 минут. У этого урока 768 тысяч просмотров. Считайте, что половина всех российских восьмиклассников зашли в ютьюб и посмотрели урок Кузьминой. И искренние отзывы: "Вот таким должен быть учитель. А у нас училка непонятно объясняет. Спрашивает: "Понятно?" Весь класс: "Нет!". Училка: "Надо было слушать!" "За 50 минут узнала больше, чем за три года школы".

А еще есть канал "Химия-просто", где 29 миллионов просмотров. После лекции "Химия с нуля" один из визитеров написал: "Эх, Менделеев… Молодчага создал таблицу".

Понятно, что серьезных исследований о том, как учат в интернете, чем учителя из ютьюба лучше марьиванн, какой урок полезнее - живой, но со слабым педагогом, или онлайн с такими как Лукашонок, Роман или Кузьмина, нет, и вряд ли они быстро появятся. На это надо время, средства и желание. В конце концов, у электронного восприятия есть и серьезный минус: человек при живом общении считывает до 120-150 дополнительных параметров и получает больше информации о собеседнике. Но миллионные просмотры и такие пронзительные, добрые, искренние комментарии учеников заставляют задуматься. И родителей, и всех тех, от кого зависит судьба нашей системы образования.

А пока вот факты из обычной школьной дистанционки. Ученики должны написать в ближайшее время отчеты, кто сколько уроков посмотрел, кто сколько пропустил по техническим причинам, а кто - по семейным обстоятельствам. Спрашиваю у детей: а что такое "семейные обстоятельства"? "Проспали, например". Что-то мне подсказывает, что в последних двух пунктах у многих будут высокие цифры.