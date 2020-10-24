Кириенко заявил о новых возможностях для России в период пандемии

Новые возможности, которые дает коронавирусная пандемия, нужно не упустить и максимально эффективно использовать. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, принимая участие в работе сессии, посвященной креативной экономике. Она проходит в Москве в рамках творческого фестиваля "Таврида АРТ Moscow".

"Много чему препятствует пандемия, но только не разговору о развитии креативных индустрий. Этому, скорее, способствует. Это, с одной стороны, вызов, а с другой - окно возможностей, которое грешно не использовать для того, чтобы подумать о том, как можно все эти изменения в мире использовать во благо и для повышения конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом", - сказал он и добавил, что мир сейчас стремительно меняется, и экономика из ресурсной превращается в экономику знаний и экономику креатива. И у России, по его мнению, в этой сфере - уникальные конкурентные преимуществами.

"Хорошая новость заключается в том, что это изменение экономики - это блестящая возможность для России, потому что с точки зрения креатива, таланта, творчества нам точно не надо никого догонять - 100%", - подчеркнул Кириенко. Этому способствует и тысячелетняя история России, уникальное культурное, национальное и географическое разнообразие страны, отметил он.