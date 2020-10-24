Новости

Вирусолог назвал день, когда произойдет пик заболеваемости COVID-19 14:46
В США зафиксирован антирекорд по коронавирусу 14:42
Вышел клип, посвященный российским бойцам UFC 14:35
Кириенко рассказал о новых ролях регионов России 14:31
Демонстрационный экзамен в колледжах хотят сделать обязательным 14:27
Минсельхоз не ожидает роста цен на макароны 14:24
Вышел трейлер "Последнего Вермеера" с Пирсом и Бангом 14:11
Кириенко заявил о новых возможностях для России в период пандемии 14:01
Захарова: В НАТО забыли, кто принес свободу народам Европы в годы войны 13:52
Роспотребнадзор разрешил "Спартаку" провести домашний матч со зрителями 13:39
В России появятся педагогические "Кванториумы" 13:22
Число жертв ДТП с автобусами под Новосибирском выросло до пяти 13:21
Власти рассказали об открытии двух станций Большой кольцевой линии метро 13:15
Медведев: Для стабильного развития человечества мало плюрализма 13:12
Вирусолог назвал скрытый и неконтролируемый источник коронавируса 12:55
Детям с фенилкетонурией будут давать инвалидность сразу до 18 лет 12:50
Меркель попросила жителей Германии отказаться от путешествий 12:41
Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций" 12:30
Любимова: В будущем планируем выпускать по пять детских фильмов в год 12:28
Госдума планирует рассмотреть новый бюджет 28 октября 12:25
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран 12:23
Роспотребнадзор опечатал студию маникюра Лены Лениной за нарушения мер профилактики 12:18
"Известия Hall" в Москве закрыли из-за нарушения мер безопасности 12:04
В Москве зарегистрировано 4453 новых случая COVID-19 11:41
В Екатеринбурге умер пассажир экстренно севшего самолета 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 14:01
Рубрика: Власть

Кириенко заявил о новых возможностях для России в период пандемии

Текст: Айсель Герейханова

Новые возможности, которые дает коронавирусная пандемия, нужно не упустить и максимально эффективно использовать. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, принимая участие в работе сессии, посвященной креативной экономике. Она проходит в Москве в рамках творческого фестиваля "Таврида АРТ Moscow".

Фото: Александр Корольков/РГ
Кириенко наградил журналистов за освещение работы волонтеров в период пандемии

"Много чему препятствует пандемия, но только не разговору о развитии креативных индустрий. Этому, скорее, способствует. Это, с одной стороны, вызов, а с другой - окно возможностей, которое грешно не использовать для того, чтобы подумать о том, как можно все эти изменения в мире использовать во благо и для повышения конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом", - сказал он и добавил, что мир сейчас стремительно меняется, и экономика из ресурсной превращается в экономику знаний и экономику креатива. И у России, по его мнению, в этой сфере - уникальные конкурентные преимуществами.

"Хорошая новость заключается в том, что это изменение экономики - это блестящая возможность для России, потому что с точки зрения креатива, таланта, творчества нам точно не надо никого догонять - 100%", - подчеркнул Кириенко. Этому способствует и тысячелетняя история России, уникальное культурное, национальное и географическое разнообразие страны, отметил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин присудил премии правительства в области науки
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран
Число жертв ДТП с автобусами под Новосибирском выросло до пяти
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года