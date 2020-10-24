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24.10.2020 10:45

Китайский народ противостоит провокациям

Война за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу (1950-1953 гг.) была направлена против империалистической экспансии, обеспечила безопасность Нового Китая и его народа, и более того, гарантировала стабильность на корейском полуострове и мир во всей Азии. Об этом 23 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании в Пекине, приуроченном к 70-летию отправки отрядов китайских народных добровольцев (КНД) для участия в этой войне, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лидер Китая подчеркнул пять направлений в продвижении социализма с китайской спецификой в новую эпоху, дав миру четкий сигнал об отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны, и стремлении обеспечения мира и стабильности во всем мире.

Сущность Войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу 70 лет назад в справедливых поступках и деяниях. В июне 1950 года правительство США, мысля жесткими категориями времен Холодной войны, осуществили вооруженное вмешательство в гражданскую войну в Корее. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Китая, американские военные вероломно преодолели 38-ю параллель, разожгли войну на границе между Китаем и Северной Кореей. В критический момент лидер Китая Мао Цзэдун принял важное решение о направлении китайских народных добровольцев в КНДР для участия в войне.

В условиях крайнего неравенства сил Китая и противника, Китайская народная добровольческая армия в тесном взаимодействии с военными КНДР, после почти 3 лет упорной борьбы, наконец, одержала великую победу в этой войне. Это невероятное по своей значимости событие в истории противостояния цивилизаций.

Глядя на прошлое, можно познать будущее. В этот день, когда в Китае торжественно отмечается 70-летие этой справедливой войны, речь не идет о продлении противостояния, а об извлечении из прошлого уроков на будущее и о сохранении мира. Дух сопротивления американской агрессии и оказание помощи корейскому народу - это патриотизм, героизм, приверженность мировому порядку и интернационализму. Этот дух стал важным богатством китайской нации, направляет народ страны на продолжение борьбы за справедливость, на преодолевание вызовов и трудностей в пути достижения дальнейшего развития.

Прошло уже 70 лет. В настоящее время мир во всем мире и общемировое развитие стали общей тенденцией и глобальным стремлением. Однако американские политиканы, не извлекая уроки из истории, по-прежнему придерживаются менталитета Холодной войны и игры с нулевой суммой, беспрестанно стремятся к унилатерализму, гегемонии. Они принимают эгоистичные решения, неразумно вытесняют Китай с внутреннего рынка и рынков своих союзников. Штаты явно намерены отнять у Китая право на справедливое рациональное развитие.

"Любая страна, любая армия, какой бы сильной она ни была, неизбежно будет обречена на провал, если она придерживается политики буллинга, агрессии и экспансии". Такие глубокие суждения Си Цзиньпина сделаны на основе исторического опыта и имеют просветительское значение в нынешней международной обстановке.

Китайский народ стремится к миру и никогда не будет стремиться к гегемонии и экспансии, но он столь же категорически не позволит подрывать национальный суверенитет. В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не допустит нарушения национального суверенитета, безопасности и интересов развития. "В случае возникновения серьезной ситуации китайский народ непременно даст решительный и сокрушительный отпор". Это четкое предупреждение тем самонадеянным внешним агрессивным силам, которые пытаются бросить вызов ключевым интересам Китая.

В нынешней международной обстановке китайский народ прекрасно понимает, как надо отметить великую победу в Войне сопротивления американской агрессии и оказании помощи корейскому народу. Как отметил Си Цзиньпин в своем выступлении: "Необходимо поддержать руководство Коммунистической партии Китая, придерживаясь принципа развития, первоочередно ориентированного на интересы народа, продолжать продвижение социально-экономического развития, ускорение модернизации национальной обороны и вооруженных сил, отстаивать мир и справедливость во всем мире и тем самым содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества".

В нынешнем мире сотрудничество и общий выигрыш, мир и развитие являются главной тенденцией международного сообщества, а гегемония и буллинг - это тупик. Китайский народ не хочет проблем, но вместе с тем, не боится угроз и противостоит провокациям. Он справится с любыми трудностями и рисками. Дух Войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу продолжит воодушевлять китайский народ на борьбу с различными вызовами. КНР будет вместе с разными странами содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества и создавать прекрасное будущее для совместного мира и развития.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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