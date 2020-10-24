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Рубрика: Общество

Кого уволил и кого наказал Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный

Текст: Александр Емельяненков
Новости с космодрома Восточный об увольнении, выговорах и арестах, приходившие в субботу, 24 октября, и за несколько дней до этого, способны запутать и погрузить в ступор даже тех, кто уже слышал и читал о хищении огромных средств и срыве контрольных сроков на стратегической стройке в Амурской области.
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Но мы попробуем разобраться, кого и за что Дмитрий Рогозин в этот раз уволил, кому объявил выговор, а кто был накануне арестован и за какие инкриминируемые злоупотребления.

Согласно официальному сообщению на сайте Роскосмоса, по результатам докладов в ходе производственного совещания на космодроме Восточный глава корпорации Дмитрий Рогозин объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.

А до того решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгений Рогоза.

Если прибавить к этому вчерашнее сообщение о допросе в следственном управлении СКР по Амурской области директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова и задержании его на два месяца в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 285 и ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу), сам собой возникает вопрос: а кто же остается?

Уволен главный, кто отвечал за строительство и своевременный ввод пусковых объектов Восточного (Евгений Рогоза, Дирекция космодрома "Восточный").

Фото: Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры
Видео: На космодроме Восточный начался монтаж оборудования для "Ангары"

Допрошен и задержан главный заказчик - руководитель космического центра, который был поставлен, чтобы объекты Восточного вводились в срок и строго по проекту. И за это он персонально отвечал перед своим непосредственным руководством в ЦЭНКИ (Андрей Охлопков, Владимир Жук) и лично перед главой Роскосмоса.

Но вместо того, чтобы добиваться от строителей соблюдения контрольных сроков и надлежащего качества работ строго по проекту, он стал, по версии сотрудников СКР в Благовещенске, склонять и мотивировать быть сговорчивее еще одно "око государево" - главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России Дмитрия Фоминцева. И в итоге уговорил - закрыть глаза на нарушения строительных норм, технических регламентов, требований проектной документации и составлять фальшивые заключения на якобы построенные и введенные сооружения.

То есть как раз на то, что не сделали или сделали наспех, некачественно и не полностью подчиненные Евгения Рогозы и его подрядчики.

Речь, в частности, идет о приемке в эксплуатацию водозаборных сооружений №3, №4 и №6, предназначенных для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции "Промышленная №1", а также для питьевого и противопожарного водоснабжения города Циолковский.

Принять эти объекты в эксплуатацию (хотя бы на бумаге!) директору космического центра "Восточный" Роману Бобкову было "до зарезу важно", чтобы отчитаться перед комиссией из Москвы - своими начальниками в ЦЭНКИ и лично перед Дмитрием Рогозиным. Вот он и уломал инспектора Фоминцева подмахнуть акты не глядя - по версии тех же следователей, в обмен на обещание устроить Фоминцева и его супругу в КЦ "Восточный" на должности с зарплатой в 500 тысяч рублей месяц. Как следует из предъявленного обвинения, возможный ущерб от недоделанных сооружений может достигать 500 миллионов рублей.

Уже известно, что свою вину в подстрекательстве главного инспектора Фоминцева Роман Бобков не признал. Несмотря на это Благовещенский городской суд по ходатайству областного управления СКР арестовал чиновника на два месяца.

Комментариев на очередной кадровый разнос в отношении Восточного из госкорпорации не последовало. Но еще до этого Дмитрий Рогозин не единожды давал понять, что борьба с коррупцией "ведется на всех уровнях" и при этом "оказывается полное содействие следственным органам".

А в недавнем интервью Андрею Ванденко, которое опубликовано на официальном сайте Роскосмоса, заявил прямо: "У меня нулевая терпимость к воровству и коррупции. Всегда говорил: это гораздо более опасное зло, нежели НАТО или американская военная угроза. Роскосмос отвечает за создание боевой ракетной техники и производит матчасть стратегического ядерного потенциала страны. Значит, воры фактически наносят урон обороноспособности государства. Это измена и предательство, и беспокоит меня гораздо больше, чем публикации в журналах или появление технической информации на Западе. Поэтому с коррупцией будем бороться".

Справка "РГ"

Фото: Из личного архива Юрия Усачева
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В задачи космического центра "Восточный", согласно данным на официальном сайте ЦЭНКИ, входят эксплуатация объектов и технологического оборудования космодрома Восточный, подготовка технического, стартового комплексов и объектов инфраструктуры к запускам ракет-носителей, поставка, хранение и подготовка компонентов ракетного топлива, обеспечение связью работ по подготовке и проведению запусков космических аппаратов. Специалисты космического центра отвечают за организацию работы по подготовке районов падения отделяющихся частей ракет-носителей к пускам ракет космического назначения, обеспечивают послепусковые ремонтно-восстановительные работы, приводят объекты наземной космической инфраструктуры в исходное состояние.

Кроме того, на этот филиал ЦЭНКИ возложены функции генерального подрядчика по строительству ряда объектов космодрома Восточный, участие в монтаже технологического и нестандартизированного оборудования, включая погрузочно-разгрузочные работы.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Космодром Восточный

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