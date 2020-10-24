Коляда выиграл первый старт под руководством Мишина

Бронзовый призер чемпионата мира и чемпионатов Европы, серебряный призер командного турнира на Олимпиаде-2018 Михаил Коляда одержал победу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Это был первый турнир Коляды под руководством Алексея Мишина.

Коляда проиграл произвольную программу Андрею Мозалеву, но обошел его по сумме баллов за два проката (283,44 балла против 274,44). Третье место занял Дмитрий Алиев (250,71).

- Это первый старт в новой жизни, который, я считаю, прошел успешно, всегда есть куда стремиться, - цитирует Коляду пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Подготовка к сезону была сложной, и это связано не только с пандемией. Мы сделали две новые программы. Но сейчас я не хочу много говорить: поживем - увидим.

Профессор Мишин тоже остался доволен выступлением спортсмена в Сочи

- Мы начали с Мишей проект, рассчитанный на два года. Составили план действий, и стараемся его выполнять. Соревнования показали, мы на правильном пути. Первый шаг сделан, - отметил Алексей Николаевич. - Следующий - турнир в Минске, куда мы скоро вылетаем. Надеемся, все сложится, как мы хотим