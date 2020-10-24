Конец испытаний: последний ядерный взрыв произвели в СССР 30 лет назад

Ровно 30 лет назад - 24 октября 1990 года - Советский Союз провел последнее в своей истории ядерное испытание. На полигоне Новая Земля ("Объект 700") был произведен подземный групповой взрыв восьми зарядов общей мощностью 70 килотонн.

По официальным данным, всего в СССР состоялось 715 ядерных испытаний, из которых 468 пришлись на Семипалатинский полигон. На Новой Земле их было 132, но вместе с тем суммарная мощность взрывов достигла 94 процентов от общего показателя за всю историю Советского Союза. Что не удивительно, ведь именно там 30 октября 1961 года взорвали Царь-бомбу, она же АН602 или "Кузькина мать", - самую мощную из когда-либо созданных человеком.

Также Новоземельский полигон примечателен тем, что там проводились ядерные испытания различных видов: подземные, наземные, подводные, воздушные. Впрочем, после 1962 года на полигоне проходили взрывы только первого типа - в глубоких штольнях или скважинах. Произошло это в силу экологических рисков, помимо этого в августе 1963 года СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Состоявшееся в октябре 1990 года испытание на самом деле было подготовлено еще в конце 1989-го, однако неоднократно откладывалось из-за сложной международной обстановки. Тогда, напомним, в стране полным ходом шла Перестройка, происходило сближение с Западом, на фоне чего новые "партнеры" все настойчивее требовали прекратить ядерные испытания и гонку вооружений в целом, обещая взамен финансовые вливания (при этом сами, к слову, ядерные испытания не прекращали).

Также в результате политики гласности в конце 1980-х о ядерных испытаниях на Новой Земле стало известно широкой общественности. Полигон оказался под пристальным вниманием, поэтому призывы прекратить взрывы все чаще шли и изнутри страны. Не стоит забывать, что свежа была в памяти и авария на Чернобыльской АЭС.

- Учитывая, что наша испытательная штольня находилась в условиях консервации около года, у специалистов возникло большое беспокойство по поводу состояния диагностической аппаратуры, расположенной внутри штольни, и ядерного устройства. Срок гарантии диагностической аппаратуры и самого устройства подходил к концу. В случае задержки испытания, возможно было непредвиденное развитие самого ядерного взрыва. В соответствии с нашим обращением Государственная комиссия Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам разрешила проведение ядерного испытания после 10 октября 1990 года, учитывая погодные условия, - докладывал позже депутатам Верховного Совета замминистра атомной энергетики и промышленности Виктор Михайлов.

Основной головной болью ядерщиков было дождаться подходящих метеоусловий. В случае выхода радиоактивных частиц на поверхность их не должно было разнести ветром, в худшем случае весь газ должен был осесть на территории полигона. В итоге благоприятный метеопрогноз сложился во второй половине дня 24 октября, испытание было успешно завершено в 17:59. Выхода радиоактивных продуктов на поверхность не произошло. Уже на второй день после взрыва на полигон допустили представителей СМИ и ученых, которые лично смогли убедиться, что даже в нескольких десятках метрах от штольни уровень радиации не превышал 25 микрорентген в час.

После этого ядерных взрывов в СССР и в России не проводилось, хотя те же США не останавливали испытания вплоть до 1992 года. Что касается полигона на Новой Земле, то он поддерживается в работоспособном состоянии. По заявлениям официальных лиц, объект планируется использовать для проведения неядерных взрывов.