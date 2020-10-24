Любимова: В будущем планируем выпускать по пять детских фильмов в год

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила надежду, что в ближайшем будущем ежегодно на экранах будут появляться по четыре-пять новых детских фильмов. "Целые 25 лет в стране детское кино не снималось, к сожалению", отметила она на передаче Первого канала "101 вопрос взрослому".

"Это серьезная, но очень справедливая пощечина в наш адрес и в адрес профессионального сообщества​​​. Я надеюсь, что со временем мы выйдем на 4-5 хороших, разных, детских фильмов в год. У нас будут победы, я вам это обещаю, мы многое для этого сделаем", - подчеркнула Ольга Любимова, отвечая на один из вопросов.

Она также обратила внимание на недостаток сценаристов в этой области: "нам больше всего не хватает сценаристов, которые смогут написать сценарии, которые понравятся вам, потому что детское кино сложнее всего сделать".