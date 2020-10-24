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24.10.2020 21:20
Рубрика: Спорт

"Локомотив" дома проиграл "Ротору", не реализовав пенальти

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" в домашнем матче 12-го тура РПЛ проиграл волгоградскому "Ротору" - 1:2. Антон Миранчук не реализовал пенальти.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"Локомотив" уже во вторник принимает "Баварию" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. А перед этим в гости к команде Марко Николича прибыл скромный волгоградский "Ротор", который находится в нижней части турнирной таблицы. Более того, после 11 туров в активе волгоградцев не было ни одной победы.

Гости открыли счет на 19-й минуте. "Ротор" получил право на пенальти, который вызвался бить Фламарион. Голкипер Маринато Гильерме его удар отразил, но Фламарион смог с добивания поразить ворота хозяев.

Спустя 9 минут хозяева смогли сравнять счет. Автором забитого мяча стал Дмитрий Рыбчинский.

"Ротор" вышел вперед после перерыва за счет удара Андреаса Понсе. Шанс отыграться у "Локомотива" был на 83-й минуте, когда в ворота гостей после просмотра VAR был назначен пенальти. Но Антон Миранчук с 11-ти метров угодил в штангу.

Фото: Reuters
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"Ротор" вскоре смог забить третий гол, однако и на этот раз система видеоассистента рефери оказалась на стороне хозяев. А под занавес встречи "Локомотив" подвел Гжегож Крыховяк. Затеяв спор с судьей, он получил вторую желтую карточку и был удален.

"Ротор" добыл первую победу в сезоне. Волгоградцы набрали шесть очков и поднялись с 16-й на 14-ю строчку таблицы РПЛ. У "Локомотива" 21 очко и 4-е место.

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