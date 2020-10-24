Мариинский театр открыл продажу именных билетов

Мариинский театр решил последовать примеру крупнейших мировых музыкальных центров и открыл продажу именных билетов на самые популярные спектакли. Это упростит процесс покупки для зрителей и гарантирует им защиту персональных данных. Приобрести именные билеты можно будет в кассах театра или на официальном сайте.

Первым спектаклем, на который можно будет купить именной билет станет "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Екатерины Семенчук, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова и Михаила Петренко, а также Валерия Гергиева за дирижерским пультом. Показы пройдут 29 октября и 1 ноября.

Если покупаете билет себе - просто назовите свои имя, фамилию и отчество в кассе или заполните соответствующее поле на сайте театра, а если планируете подарок, то укажите данные зрителя, который пойдет на спектакль. На одно имя можно приобрести только один билет.

И еще один нюанс, при входе в театр вас попросят подтвердить билет любым документом, удостоверяющим личность. Это могут паспорт, военный билет, водительские права, свидетельство о рождении или вид на жительство. Если вдруг данные не совпадут, театр будет вынужден отказать посетителю в доступе на спектакль.

Если по каким-то причинам зритель не сможет сам воспользоваться свои билетом, то его можно будет переоформить на другого человека или просто сдать билет. Правда, сделать это надо будет не позднее, чем за 10 дней до события.