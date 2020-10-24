Медведев: Для стабильного развития человечества мало плюрализма

Для стабильного развития человечества мало плюрализма и неограниченной свободы слова, уверен заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

"Социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства (согласно концепции Laissez-faire) или щедрыми, но разовыми благотворительными проектами, - отметил он в статье для Russia Today. - Для этого необходимы рука государства, осмысленная бюджетная политика, ответственное и стабильное правительство, понимание долгосрочных целей социально-экономического развития. От государств требуются решительные шаги по адаптации национальных экономических и политических систем к современным вызовам".

Ключевая миссия государства сегодня - дать возможность каждому гражданину почувствовать себя полноценным членом общества, предоставить равные возможности для самореализации, сформировать у людей чувства собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне, заявил Медведев.

В то же время тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетание истерии в СМИ и социальных медиа - чрезвычайно опасное явление, которому должны противостоять и структуры ООН, подчеркнул замглавы Совбеза. Мир сотни лет жил в страхе перед неизбежной угрозой войны, но на страхе и недоверии нельзя построить стабильный мир. "На место страху должна наконец прийти надежда", - считает Медведев. Он напомнил слова второго генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда: "Чтобы построить для человека мир без страха, мы должны быть без страха. Чтобы построить справедливый мир, мы должны быть справедливыми".