Медведев призвал к очной встрече "ядерной пятерки" в Совбезе ООН

Мировые державы должны незамедлительно продолжить работу, чтобы смягчить международную напряженность, укрепить доверие между государствами в сфере обращения с ядерным оружием, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Рассчитываем, что в Совете Безопасности ООН состоится предложенный Россией очный саммит стран "ядерной пятерки" для обсуждения острейших проблем человечества. Оперативного решения также требует вопрос о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Позиции по продлению действия этого важнейшего документа нами также сформулированы", - подчеркнул он в статье, написанной для Russia Today ко Дню ООН.

По словам зампреда Совбеза, сегодня необходимо не только обеспечивать сокращение уже существующего вооружения, но и минимизировать риски возникновения новых угроз. Наша страна сделала свой шаг, объявив мораторий на развертывание новых ракетных систем в Европе и других регионах. "Рассчитываем на встречные шаги наших западных партнеров", - заявил Медведев.

Россия также выступает за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса.