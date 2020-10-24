Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран

США и их союзники из числа стран НАТО продолжают односторонние агрессивные действия и грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье для Russia Today.

Во многих точках мира продолжают тлеть очаги вооруженного противостояния, каждый день гибнут люди, и, как правило, только согласованная правовая оценка той или иной ситуации со стороны Совета Безопасности ООН позволяет понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто жертва агрессии, отметил он.

- В противном случае в условиях информационных вбросов, фальсификации фактов, методов гибридной войны есть риск, что черное будет выдаваться за белое, неправовое станет законным, правду спрячут за красивой телевизионной картинкой или постами в социальных сетях, - написал Медведев.