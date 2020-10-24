Новости

В России появятся педагогические "Кванториумы" 13:22
Число жертв ДТП с автобусами под Новосибирском выросло до пяти 13:21
Власти рассказали об открытии двух станций Большой кольцевой линии метро 13:15
Медведев: Для стабильного развития человечества мало плюрализма 13:12
Вирусолог назвал скрытый и неконтролируемый источник коронавируса 12:55
Детям с фенилкетонурией будут давать инвалидность сразу до 18 лет 12:50
Меркель попросила жителей Германии отказаться от путешествий 12:41
Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций" 12:30
Любимова: В будущем планируем выпускать по пять детских фильмов в год 12:28
Госдума планирует рассмотреть новый бюджет 28 октября 12:25
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран 12:23
Роспотребнадзор опечатал студию маникюра Лены Лениной за нарушения мер профилактики 12:18
"Известия Hall" в Москве закрыли из-за нарушения мер безопасности 12:04
В Москве зарегистрировано 4453 новых случая COVID-19 11:41
В Екатеринбурге умер пассажир экстренно севшего самолета 11:13
В ДТП с автобусами под Новосибирском погибли четыре человека 11:06
На Украине признали невозможность производства самолетов Ан-124 "Руслан" 10:57
Менеджер Нурмагомедова госпитализирован с коронавирусом 10:53
Оперштаб: Планов закрытия границы РФ из-за коронавируса нет 10:49
На выборах в США ожидается самая высокая явка за столетие 10:06
Гастроэнтеролог рассказала, чем опасны современные колбасы 10:00
В Москве еще 2639 пациентов вылечились от коронавируса 09:45
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными 08:55
Зонд OSIRIS-REx теряет частицы собранного с поверхности астероида грунта 08:47
Эксперт сообщил о действиях при подозрении на заражение коронавирусом 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 12:23
Рубрика: Власть

Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран

Текст: Владимир Кузьмин

США и их союзники из числа стран НАТО продолжают односторонние агрессивные действия и грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье для Russia Today.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Медведев призвал к очной встрече "ядерной пятерки" в Совбезе ООН

Во многих точках мира продолжают тлеть очаги вооруженного противостояния, каждый день гибнут люди, и, как правило, только согласованная правовая оценка той или иной ситуации со стороны Совета Безопасности ООН позволяет понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто жертва агрессии, отметил он.

- В противном случае в условиях информационных вбросов, фальсификации фактов, методов гибридной войны есть риск, что черное будет выдаваться за белое, неправовое станет законным, правду спрячут за красивой телевизионной картинкой или постами в социальных сетях, - написал Медведев.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран
В ДТП с автобусами под Новосибирском погибли четыре человека
На Украине признали невозможность производства самолетов Ан-124 "Руслан"
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года