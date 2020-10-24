Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций"

Никакие международные организации и военные альянсы не могут поколебать монополию уставных органов ООН на выражение воли мирового сообщества.

"Размывание ответственности за глобальную безопасность, попытки различных организаций и отдельных держав расклеивать ярлыки на государства и правительства, вершить судьбы мира неизбежно отбросят нас на десятилетия назад", - заявил заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье для Russia Today, написанной ко Дню ООН.

Долгие годы в разных точках мира, подчеркнул он, можно видеть типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств с насаждением раскола в обществе, поддержкой и вооружением оппозиции для свержения действующих правительства с формальной ссылкой на демократические ценности. В качестве примера замглавы Совбеза привел вторжение в 2003 году международной коалиции во главе с США в Ирак и действия Вашингтона в Сирии, продолжающиеся с 2012 года.

- Также вызывают особую настороженность попытки подорвать роль ООН и создать вместо нее некое "сообщество демократических наций", - отметил Медведев. - Такого рода идеи не объединяют, а разделяют человечество, способствуют нагнетанию международной напряженности и в конечном счете ведут к прямым конфликтам.