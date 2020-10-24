Меркель попросила жителей Германии отказаться от путешествий

Канцлер Ангела Меркель обратилась по ТВ к жителям Германии с просьбой сократить контакты, чтобы не допустить бесконтрольного распространения нового коронавируса. "Если каждый из нас на время существенно сократит контакты с людьми вне круга семьи, то нам удастся изменить тенденцию", - полагает она.

По словам политика, коронавирус распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года. Страна находится в очень серьезной фазе пандемии. Количество новых случаев заражения быстро увеличивается. В этой связи следует воздержаться от любой поездки или торжества, которые на самом деле не является обязательными.

Между тем коронавирус добрался до правительства Германии. Министр здравоохранения Йенс Шпан получил положительный тест на коронавирус. Он направлен на карантин. Ранее несколько членов кабинета уже были помещены в карантин в качестве меры предосторожности. Недавно это произошло с министром труда Хубертусом Хайлем, который имел контакт с зараженным сотрудником. В прошлом месяце министр экономики Петер Альтмайер и министр иностранных дел Хайко Маас также оказались в изоляции.

В марте в качестве меры предосторожности на карантин ушла канцлер Ангела Меркель, так как врач, который ранее вакцинировал ее, получил положительный результат на коронавирус.

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