МИД РФ призвал ливийцев придерживаться мирных договоренностей

Российская сторона позитивно оценивает подписание 23 октября в Женеве в рамках работы Совместного военного комитета в формате "5 плюс 5" под эгидой ООН соглашения между представителями Правительства национального согласия Ливии и командования Ливийской национальной армии о прекращении боевых действий на всей территории страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что Москва рассматривает это событие как важный шаг на пути к преодолению затянувшегося острого кризиса в Ливии, налаживания устойчивого политического диалога, имеющего конечной целью восстановление единства страны и создание дееспособных органов государственной власти.

Россия призывает все ливийские стороны строго придерживаться достигнутых в Женеве мирных договоренностей и не допустить отката к братоубийственной междоусобице, заключила Захарова.