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24.10.2020 15:18
Рубрика: В мире

МИД РФ призвал ливийцев придерживаться мирных договоренностей

Текст: Александр Саможнев

Российская сторона позитивно оценивает подписание 23 октября в Женеве в рамках работы Совместного военного комитета в формате "5 плюс 5" под эгидой ООН соглашения между представителями Правительства национального согласия Ливии и командования Ливийской национальной армии о прекращении боевых действий на всей территории страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат отметила, что Москва рассматривает это событие как важный шаг на пути к преодолению затянувшегося острого кризиса в Ливии, налаживания устойчивого политического диалога, имеющего конечной целью восстановление единства страны и создание дееспособных органов государственной власти.

Россия призывает все ливийские стороны строго придерживаться достигнутых в Женеве мирных договоренностей и не допустить отката к братоубийственной междоусобице, заключила Захарова.

В мире Африка Ливия Правительство МИД

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