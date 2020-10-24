Минобороны сообщило о 2 584 военнослужащих с коронавирусом

Минобороны РФ обнародовало последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. На вечер 24 октября таких в армии и на флоте более 13 тысяч человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 77 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 48 тысяч 652 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ в последние недели фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 2 тысячи 584 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 1 735 пациентов лежат в военных госпиталях. Шестнадцать изолированы по месту службы. Восемнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 815 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - трое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двенадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 8 864 заболевшим, более двух тысяч из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.