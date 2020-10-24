Минсельхоз не ожидает роста цен на макароны

Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на макаронные изделия. Министерство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в сообщении министерства.

Несмотря на высокую долю муки в себестоимости макаронных изделий, их потребительская цена зависит прежде всего от других факторов, в том числе транспортных, административно-хозяйственных расходов, торговой наценки. Кроме того, макароны - товар длительного хранения, это дает возможность создавать значительные запасы данной продукции, что также способствует сохранению стабильности ценовой ситуации.

Что касается цен на зерно, то дополнительно сдержать их позволит урожай в этом году, который станет одним из крупнейших в новейшей истории. На текущий момент намолочено порядка 132 млн тонн в бункерном весе, а по итогам года урожай ожидается на уровне не менее 125 млн тонн в чистом весе.

Во-вторых, на цены повлияет ожидаемый выход на мировой рынок зерна урожая других стран-экспортеров, который традиционно происходит во второй половине сезона.

В-третьих, в значительной степени стабилизировать цену позволит ограничение экспорта зерна в первой половине 2021 года, которое в прошлом году успешно себя зарекомендовало, сыграв роль "шлагбаума" и став индикатором для рынка.

Кроме того, для сохранения стабильности на внутреннем рынке Минсельхоз с апреля реализует механизм зерновых интервенций, позволяющий закупать зерно по сниженной цене, что в сложившейся ситуации должно оказать дополнительную поддержку мукомолам.

Также в соответствии с поручением Президента РФ Минсельхоз разработал предложения по снижению волатильности цен на зерно для производителей муки и в настоящий момент вырабатывает консолидированную позицию совместно с другими ФОИВ.