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24.10.2020 14:24
Рубрика: Экономика

Минсельхоз не ожидает роста цен на макароны

Текст: Иван Черноусов

Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на макаронные изделия. Министерство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в сообщении министерства.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Несмотря на высокую долю муки в себестоимости макаронных изделий, их потребительская цена зависит прежде всего от других факторов, в том числе транспортных, административно-хозяйственных расходов, торговой наценки. Кроме того, макароны - товар длительного хранения, это дает возможность создавать значительные запасы данной продукции, что также способствует сохранению стабильности ценовой ситуации.

Что касается цен на зерно, то дополнительно сдержать их позволит урожай в этом году, который станет одним из крупнейших в новейшей истории. На текущий момент намолочено порядка 132 млн тонн в бункерном весе, а по итогам года урожай ожидается на уровне не менее 125 млн тонн в чистом весе.

Во-вторых, на цены повлияет ожидаемый выход на мировой рынок зерна урожая других стран-экспортеров, который традиционно происходит во второй половине сезона.

В-третьих, в значительной степени стабилизировать цену позволит ограничение экспорта зерна в первой половине 2021 года, которое в прошлом году успешно себя зарекомендовало, сыграв роль "шлагбаума" и став индикатором для рынка.

Кроме того, для сохранения стабильности на внутреннем рынке Минсельхоз с апреля реализует механизм зерновых интервенций, позволяющий закупать зерно по сниженной цене, что в сложившейся ситуации должно оказать дополнительную поддержку мукомолам.

Также в соответствии с поручением Президента РФ Минсельхоз разработал предложения по снижению волатильности цен на зерно для производителей муки и в настоящий момент вырабатывает консолидированную позицию совместно с другими ФОИВ.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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