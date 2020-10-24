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24.10.2020 13:09
Рубрика: Власть

Мишустин присудил премии правительства в области науки

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин присудил премии правительства в области науки и техники за 2020 год. Лауреатами стали 133 человека, в том числе 13 академиков и 2 члена-корреспондента РАН.
Фото: РИА Новости
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Глава правительства отметил работы по системам автоматического пожаротушения, защите цифровых сетей, оптимизации процессов в легкой промышленности, методикам лечения отдельных заболеваний.

Еще одним распоряжением определены обладатели аналогичных премий для молодых ученых. Их получат 25 человек в возрасте до 35 лет за исследования в сфере производства бесшовных труб, диагностики нефтепроводов, обеспечения надежности гидротехнических сооружений.

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