Премьер-министр Михаил Мишустин присудил премии правительства в области науки и техники за 2020 год. Лауреатами стали 133 человека, в том числе 13 академиков и 2 члена-корреспондента РАН.

Мишустин наградил меработников Глава правительства отметил работы по системам автоматического пожаротушения, защите цифровых сетей, оптимизации процессов в легкой промышленности, методикам лечения отдельных заболеваний. Еще одним распоряжением определены обладатели аналогичных премий для молодых ученых. Их получат 25 человек в возрасте до 35 лет за исследования в сфере производства бесшовных труб, диагностики нефтепроводов, обеспечения надежности гидротехнических сооружений.