Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви. Тем самым он де-факто признал возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины.

- Мы глубоко сожалеем об этом прискорбном событии, - заявил в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. - Решение будет принимать Священный Синод Русской православной церкви. Однако, полагаю, что Кипрский Архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской Православной Церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Это означает прекращение евхаристического общения с конкретным лицом, не с Кипрской церковью как таковой.

Одновременно заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов со ссылкой на греческие СМИ признал, что литургическое поминовениие главы так называемой ПЦУ Кипрским архиепископом Хризостомом II "принято архиепископом единолично, без одобрения Священным синодом Кипрской церкви". "Теперь следует ожидать ответа со стороны Священного синода Московского патриархата", - сказал Николай Балашов.

По заявлению Балашова на официальном сайте РПЦ, многие кипрские архиереи не одобрят поступка архиепископа Хризостома II, и РПЦ примет это во внимание. "Конечно, вступление Кипрского предстоятеля в общение с раскольнической организацией повлечет за собой канонические последствия. Знаем, что в самой Кипрской церкви многие архипастыри и пастыри, сохраняющие приверженность священным канонам и святоотеческому преданию, не одобряют деяния своего архиепископа. Это обстоятельство также необходимо учитывать при определении мер реагирования на случившееся со стороны Русской православной церкви", - добавил он.

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) отреагирует на поминовение предстоятелем Кипрской православной церкви (КПЦ) архиепископом всего Кипра Хризостомом II в богослужении имени главы украинской раскольнической ПЦУ, за которой РПЦ не признает канонического статуса, в ближайшее время.