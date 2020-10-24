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Рубрика: Власть

Москалькова призвала четче прописать основания применения оружия полицией

Текст: Елена Яковлева
Необходимо более конкретно прописать в законодательстве основания для применения оружия сотрудниками полиции, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, комментируя поправки в закон "О полиции" на круглом столе в Госдуме.

- Боюсь, что не просчитаны все социальные последствия расширения оснований применения оружия сотрудником полиции. В части 2 статьи 24 предлагается в качестве такого основания рассматривать не только попытки прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и совершение иных действий, дающих основания расценивать эти действия как угрозу нападения на сотрудника полиции, - сказала Москалькова.

Фото: Калашников / youtube.com
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Она считает необходимым включить отсылающую к нормативным актам бланкетную норму, где прописан перечень "иных действий".

- Крайне широкий диапазон субъектного усмотрения вызвал волнения, и мы знаем, какую реакцию общества в США [вызвало выполнение] таких нечетких действий полиции в результате нечеткого законодательства США, - подчеркнула омбудсмен.

Она также считает, что не стоит огораживать места публичных мероприятий, как огораживаются места преступлений. Сообщив, что она собирается принять участие в мероприятии, посвящённом жертвам политических репрессий, у мемориала на проспекте Сахарова, Москалькова подчеркнула, что не видит причин в его ограждении.

Она считает, что в частности необходимо уточнить: может ли полицейский вскрыть автомобиль "чтобы поехать кого-то спасать", или это допускается только для помощи гражданам внутри транспорта, должен ли при этом присутствовать владелец транспорта и др.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Она предлагает также пересмотреть перечень дозволенных действий в зоне оцепления. Факт нахождения человека или автомобиля в зоне блокирования не должен быть основанием для досмотра, уверена она.

- Представляется чрезмерным серьезное увеличение полномочий сотрудников полиции внутри оцепления, в том числе во время проведения массовых мероприятий - вскрытие транспортных средств, личный досмотр всех граждан внутри блокированной территории, досмотр вещей и т.д., - уточняет она.

Власть Безопасность Правоохранительная система Президент Уполномоченный по правам человека

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