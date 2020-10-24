Возобновить производство самолетов АН-124 "Руслан" на Украине невозможно, заявил вице-премьер, министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Новых "Русланов" мы построить не можем", - цитирует чиновника "Укринформ". В СССР в производстве тяжелого дальнего транспортного самолета и компонентов для него участвовали сотни предприятий в России, на Украине, в Узбекистане и других советских республиках.

По оценкам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, политика нынешнего правительства Украины ведет страну к "экономической и социальной катастрофе".

Политик полагает, что для выправления ситуации следует налаживать более тесную промышленную кооперации с Россией. "Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним, потому что мы помним историю этих санкций. Они были введены после присоединения Украины к санкциям ЕС в отношении Москвы", - подчеркнул Медведчук.