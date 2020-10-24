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Рубрика: Культура

Народному артисту России Андрею Мартынову исполнилось 75 лет

Текст: Александр Алексеев
75 лет исполнилось народному артисту России Андрею Мартынову. Этот актер из Иваново прославился уже в первой своей кинороли - в пронзительной военной драме "А зори здесь тихие". Сыграл старшину Федота Васкова, во главе пяти девушек-зенитчиц отправившегося на поиски оказавшихся в лесу фашистов-диверсантов. Герой Андрея Мартынова был простоватый, неказистый, с по-детски надутыми губами, но в то же время - по-мужицки надежный и крепкий, умеющий все делать своими руками. А еще - способный прощать, понимать, и сделать все, чтобы спасти застрявших посреди войны девчонок от беды и смерти…
Актер Андрей Мартынов в роли старшины Васкова. Фото: Кокорев / РИА Новости Актер Андрей Мартынов в роли старшины Васкова. Фото: Кокорев / РИА Новости
Актер Андрей Мартынов в роли старшины Васкова. Фото: Кокорев / РИА Новости

Конечно, после роли в этом фильме актера Андрея Мартынова запомнили. А многие женщины - еще и влюбились… Были у Мартынова и другие заметные, отличные роли, которые так приятно вспомнить сегодня, в день его юбилея.

"А зори здесь тихие" (1972)

Военные драмы в 70-е были почти неизменно очень популярны, зрители охотно ходили в кинотеатры смотреть фильмы о подвигах. На "А зори здесь тихие" тоже было трудно достать билеты. Но это все-таки не только "военное кино": в фильме еще и много быта, разговоров, воспоминаний о любви, да и девушки-добровольцы стреляют плохо, в герои никогда не готовились. Но когда из леса к ним вышли не двое, а 16 фашистов, принимают неравный бой. Да, в живых в итоге остался только Васков, израненный, он взял в плен командира диверсантов. Но фильм этот - не только о подвиге. Он и о том, что мужчина должен и может беречь женщин, понимать их, не реагировать на придирки и обиды, а при необходимости - спасать… Старшина Васков, впрочем, не смог. Но после войны он усыновляет сына одной из погибших девушек - Риты Осяниной. И этот поступок тоже из серии: мужчина всегда отвечает за женщин, которые рядом… В фильме, кстати, прекрасный актерский состав: Игорь Костолевский, Геннадий Мартынюк, Владимир Ивашов. А еще здесь - одна из первых звездных ролей актрисы Ольги Остромовой.

"Вечный зов" (1973)

Эпическая сага об истории нескольких семей сибирской деревни, причем события затрагивают и Японскую войну, и Первую мировую, и революцию, и Великую Отечественную, продолжаясь с 1906 до 1961 года. Андрей Мартынов сыграл в этом фильме Кирьяна Инютина - его отец Демьян, вернувшись с Японской войны без ноги, все равно начинает притеснять своих земляков, а затем становится главным помощников местного богача Михаила Лукича Кафтанова. Персонаж Андрея Мартынова - снова простоватый, но хитрый и, как говорится, "с деревенской смекалкой". Претендует вместе с другими парнями на любовь дочери Кафтанова - Анны. Девушки красивой, доброй и светлой, не чета жесткому и корыстному папаше… Затем Кирьян становится партизаном, фактически идя наперекор отцу. В его судьбе будет еще много перевалов: свадьба, затем измены любимой жены, потом запои от ревности и отчаяния… И, наконец, долгожданная месть обидчику, а потом воровство колхозных лошадей, чтобы досадить уже его брату.

Очень масштабная, разноплановая роль. Завидная. Не всем хорошим актерам выпадают такие, хотя бы раз за карьеру. А Андрей Мартынов сыграл ее, когда ему еще не исполнилось тридцати. Причем, вначале по сценарию его персонаж считался не значительным. Но благодаря мастерству актера стал одним из главных и запоминающихся.

"Белый Бим, Черное ухо" (1977)

Фото: www.kinopoisk.ru
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Небольшая, но запомнившаяся роль милиционера, которого, как и актера, в фильме зовут Андрей Леонидович. Простоватый, с хитрецой и некоторой ленью этот старший лейтенант - тоже герой того времени…

Этот фильм получил несколько значительных наград. Больше всех - его режиссер Станислав Ростоцкий и исполнитель главной роли - Вячеслав Тихонов. И с тех пор он - один лучших детских и самых мудрых - о том, как мы должны быть ответственны за тех, кого приручаем. Да и всегда должны помнить о том, что иногда любая мелочь или наша невнимательность могут принести огромное горе другим людям.

"Царь Иван Грозный" (1991)

И снова одна из главных ролей. Андрей Мартынов сыграл Малюту Скуратова, главу опричников русского царя Ивана Грозного. Оговоры, интриги, зависть, учтивые улыбки и тайные козни. Воинственный нрав и скрытый страх из-за того, что у самодержца головы вчерашних любимцев летят, как капли дождя в ненастные дни.

Для этой роли Мартынову потребовались и отменная физическая форма, и актерское мастерство споро менять настроения, интонации, приспосабливаться и юлить. И очень большой исполнительский диапазон: в одних ситуациях Малюта Скуратов был деспотом и коварным начальником, в других - покорным холопом. Все это Андрею Мартынову удалось продемонстрировать очень тонко, точно и с нужным темпераментом.

"Большой Лебовски" (1998)

Фото: www.kinopoisk.ru
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Андрей Мартынов - также большой мастер дубляжа. А в этом культовом фильме братьев Коэнов он говорит за главного персонажа - Джеффри Лебовски. Того самого, - афериста и ироничного циника по прозвищу Чувак, - роль которого сыграл Джефф Бриджес. Неимоверное количество интонаций, скрытых смыслов, игры полутонов и недосказанностей. И эта мысль из фильма: "Не надо париться, чувак! А если не знаешь, что делать, то иди играть в боулинг и все постепенно образуется".

Причем, переводная копия фильма "Большой Лебовски" во время видео-бума конца 90-х воспринималась намного более восторженно и увлекательно. Да, Андрей Мартынов знал, как говорить и что говорить. В итоге многие зрители очень сильно полюбили играть в болулинг…

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