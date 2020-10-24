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25.10.2020 20:41
Рубрика: Общество

Природное заявление

Названа причина загрязнения воды на Халактырском пляже Камчатки
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Техногенная версия экологического ЧП на Камчатке, когда в Авачинском заливе погибло множество морских обитателей, а люди, оказавшиеся на берегу, получили повреждения, полностью исключена, это было редкое явление природы. К такому выводу пришли участники "круглого стола", состоявшегося в президиуме Российской академии наук (РАН).
Причину бедствия на Халактырском пляже искали и власти, и ученые, и экологи. Фото: РИА Новости Причину бедствия на Халактырском пляже искали и власти, и ученые, и экологи. Фото: РИА Новости
Причину бедствия на Халактырском пляже искали и власти, и ученые, и экологи. Фото: РИА Новости

"Мы опираемся на факты, а не на эмоции, - заверила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - На сегодняшний момент мы провели почти 5 тысяч исследований, отобрали сотни проб. Их данные говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера". Однако отдельные превышения предельно допустимых концентраций обнаружены, их источники известны, все сведения опубликованы, с допустившими утечки ведется работа, но они не могли спровоцировать такой массовой гибели животных, добавила Радионова. Данные российских ученых подтвердили их коллеги из других стран, а природоохранные организации отметили открытость и прозрачность исследований.

Фото: РИА Новости
Минприроды отправит экспедицию к берегам Камчатки

Ученые рассказывают, что, разбираясь в причинах явления, исключали одну версию за другой. Убедившись, что техногенного характера тут не было, подняли данные сейсмологов, космического наблюдения, данные о пробах воды, грунта и тканей погибших животных, пришли к выводу - речь идет о природном явлении "красного прилива", объяснил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

"Мы увидели изменение цвета воды, массовое пенообразование, - сказал он. - Среди выброшенных и погибших гидробионтов были только донные беспозвоночные и рыбы: морские ежи, звезды, моллюски". В сочетании с зафиксированным спутниками очень мощным цветением микроводорослей вблизи Камчатки в конце сентября - начале октября, которое в предшествующие годы отмечалось крайне редко, и тем, что морские млекопитающие практически не пострадали, это позволило сделать вывод, который подтвердили лабораторные данные.

"Массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia и в результате образования массовых заморов на морском дне в результате существенного обеднения воды кислородом, когда огромное количество органики осело на дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы", - заключил Адрианов.

Жизнь в пострадавшие акватории уже возвращается, но непонятно, можно ли исключить повторение "красного прилива"

По данным природоохранных организаций, жизнь в пострадавшие акватории уже возвращается. Теперь остаются вопросы, что вызвало такое массовое цветение водорослей и насколько велик шанс повторения ЧП в будущем. Глава минприроды Дмитрий Кобылкин предлагает установить эти причины в ходе будущих научных экспедиций к берегам Камчатки, в которых смогут принять участие и российские, и иностранные ученые.

Общество Экология Экологическое ЧП на Камчатке

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