Объявлена дата XXV Церемонии вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон"

XXV Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон" состоится 12 декабря 2020 года на сцене ВТБ Арена.

В этом году Церемония обещает поразить своим размахом и масштабом - ведь "Золотой Граммофон" отмечает четверть века!

На Церемонии "Золотой Граммофон" прозвучит три десятка лучших песен "Русского Радио" 2020 года. В числе номинантов Премии такие звёзды, как Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Макс Барских, "Руки Вверх", Zivert и другие популярные исполнители.

"Мы очень надеялись и держали кулаки, чтобы главная музыкальная премия страны состоялась! - говорит ведущая радиопрограммы "Золотой граммофон" Алёна Бородина. - Этот год для нас юбилейный - 25 лет в эфире, и сама церемония должна стать настоящим музыкальным праздником, как для артистов, так и для зрителей!"