ПК-версия Detroit: Become Human получила дорогое коллекционное издание

Почти год спустя после релиза ПК-версии великолепнейшей Detroit: Become Human студия-разработчик Quantic Dream выпустила коллекционное издание своей игры.

В него вошли: карточка компании Cyberlife со Steam-ключом, бейдж основателя корпорации по производству андроидов Элайджи Камски и 27-сантиметровая детализированная фигурка Кэры на вращающемся основании со светодиодом из той самой техно-демки для PS3, из которой в итоге выросла вся игра.

Стоимость всего комплекта составляет 349,99 евро (около 31 тысячи рублей).