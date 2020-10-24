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ПК-версия Detroit: Become Human получила дорогое коллекционное издание

Текст:   Богдан Бобров
24.10.2020,  
10:00
Фото: Quantic Dream Фото: Quantic Dream
Фото: Quantic Dream

Почти год спустя после релиза ПК-версии великолепнейшей Detroit: Become Human студия-разработчик Quantic Dream выпустила коллекционное издание своей игры.

В него вошли: карточка компании Cyberlife со Steam-ключом, бейдж основателя корпорации по производству андроидов Элайджи Камски и 27-сантиметровая детализированная фигурка Кэры на вращающемся основании со светодиодом из той самой техно-демки для PS3, из которой в итоге выросла вся игра.

Стоимость всего комплекта составляет 349,99 евро (около 31 тысячи рублей).

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