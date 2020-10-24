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Рубрика: Общество

Председатель ВАК Филиппов: За брак в работе диссовет ответит репутацией

Текст: Александр Емельяненков
Претензий к качеству диссертаций, защищенных в вузах и НИИ, которым дано право самостоятельного присуждения ученых степеней, в Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки не отмечают. А те сигналы, что поступают, связаны главным образом с процедурными нарушениями. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил председатель ВАК Владимир Филиппов.
Председатель ВАК Владимир Филиппов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Председатель ВАК Владимир Филиппов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Председатель ВАК Владимир Филиппов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

По его словам, все такие организации, начиная с МГУ, Санкт-Петербургского госуниверситета, Высшей школы экономики, РАНХИГС, РУДН, МИФИ, повысили требования и к самим соискателям, и к работам, которые они публиковали и на которые ссылаются при защите.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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- Чтобы это были не только работы в рецензируемых журналах из перечня ВАК, но и в международных базах данных, - уточнил Владимир Филиппов. - При самих защитах все чаще выясняют и оценивают то, в каких организациях работа проходила апробацию, где докладывались основные результаты - на каких конференциях, семинарах и так далее.

Но процедурные нарушения, признал глава ВАК, конечно, есть: где-то сроки превысили, где-то бумагу нужную не приложили или оформили что-то "не по уставу". Однако во всех подобных случаях это исключительная компетенция и ответственность самих организаций, которым дано право самостоятельного присуждения ученых степеней, подчеркнул Филиппов.

В отношении "контроля со стороны и присмотра сверху" председатель Высшей аттестационной комиссии высказался весьма определенно.

- Мы говорим и призываем друг друга: больше демократии. Поэтому нельзя и не надо все сводить к тому, что вот в Москве есть дядька, мы ему пожалуемся - в Минобрнауки или ВАК. Важнейшая идея и цель новой системы - повысить репутационную ответственность этих организаций и самих ученых в составе диссоветов. Чтобы не отмахивались, как бывало прежде: ВАК, мол, утвердил - какие к нам претензии…

Сейчас, по словам Владимира Филиппова, такого "крайнего" не будет.

- Каждый диссовет, каждый входящий в его состав ученый и есть тот вратарь на последней линии, чтобы брак не пропускать, - заявил председатель ВАК. - Они своей репутацией за качество отвечают.

Развернутое интервью председателя ВАК Владимира Филиппова о переменах в сфере научной аттестации публикуется в "Российской газете" 26 октября.

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