Председатель ВАК Владимир Филиппов отказался защищать диссертацию

Чтобы стать доктором наук теперь не обязательно писать диссертацию. Ученую степень можно получить на основании краткого доклада по совокупности своих уже опубликованных работ - такое решение-рекомендацию вынес пленум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, впервые собравшийся в этом году.

С какой целью сделано такое допущение? И не выйдет ли так, что в открытую дверь хлынет вал желающих "по-быстрому остепениться"? Эти вопросы "Российская газета" напрямую адресовала председателю ВАК Владимиру Филиппову.

- Во-первых, это зарубежный опыт, - парировал собеседник "РГ". - У нас обязательно диссертация - то есть специально созданная рукопись. А там, как правило, автореферат, к которому прикладываются основные научные публикации автора. Такой подход уже стали широко практиковать и наши ведущие вузы - Санкт-Петербургский госуниверситет, Высшая школа экономики, РУДН, ЛИТМО и целый ряд других. И пошло это, хочу особо подчеркнуть, не из желания подражать западу. Главный посыл был от наших активно работающих ученых. Многие из них, весьма достойные научных степеней, не хотели и не могли защищаться только потому, что нужно было отрываться от реальной научной работы и садиться за написание формальной диссертации, да еще "по ГОСТу". И вполне справедливо возмущались, что от них требуют никому не нужный талмуд с большим набором формальных условий.

По словам Владимира Филиппова, требования содержательные - не по форме, а по существу - остаются высокими и едиными для всех. А для таких защит, по докладу, даже стали жестче.

- За десять последних лет нужно иметь 50 публикаций в международных базах данных для гуманитарных и социально-экономических направлений, и тридцать - для естественно-научных и технических специальностей. Это в среднем по 5 публикаций в год в серьезных рецензируемых журналах.

Но некоторые эксперты, настроенные скептически к таким нововведениям на российской почве, приводят свои резоны. Говорят, например, о том, что конторы-посредники и так называемые "хищные" журналы станут за деньги публиковать и продвигать всех желающих в международные базы данных. А потом по ним станут защищаться.

- Хочу сказать, что все ровно наоборот, - не согласился Владимир Филиппов. - Это раньше, когда защищалась только диссертация, смотрели главным образом на этот текст, а публикации автора никто (или почти никто) не изучал и даже в них не заглядывал. Даже оппоненты этого не делали - за о-очень редким исключением. Читали только автореферат и, в лучшем случае, диссертацию. А вот сейчас - наоборот. Когда не будет текста диссертации, а приложены опубликованные статьи, их будут смотреть и члены диссовета, и назначенные оппоненты.

Развернутое интервью председателя ВАК Владимира Филиппова о переменах в сфере научной аттестации публикуется в "Российской газете" 26 октября.