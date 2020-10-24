Президент РУДН призвал академиков и "Диссернет" не бросаться словами о лженауке

Авторам "Диссернета" надо быть аккуратнее в характеристиках и заявлениях о лженауке - такую рекомендацию в ответ на вопрос "Российской газеты" дал президент Российского университета дружбы народов и председатель ВАК Владимир Филиппов. По его словам, это пожелание относится и к уважаемым членам Российской академии наук, которых привлекают к экспертизам и от имени которых потом делаются публичные оценки.

Поводом для прямого разговора об этом стала недавняя защита в РУДН диссертации по фармацевтике, тему которой оппоненты из Комиссии по лженауке РАН, Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН и сообщества "Диссернет" связали с гомеопатией, а автора работы - сотрудницу частной компании-производителя гомеопатических средств - в ссылках на якобы опубликованные, а потом негласно отозванные статьи в научных журналах. Зачем такая "слава" РУДН и что думают об этом в руководстве ВАК?

- Диссертация, о которой речь, напрямую не связана с производством гомеопатии, - сразу и твердо изложил свою позицию Владимир Филиппов. - Да, научные результаты, которые есть в работе, представленной к защите, могут использоваться при производстве гомеопатических средств. А могут использоваться в другом месте и с другими целями. Это чисто научная работа. Более того - она прошла серьезные экспертизы. В частности, активную поддержку ей давал член-корреспондент Российской академии наук - готовил заключение на эту диссертацию.

А что касается администрации РУДН, то у нее по действующим правилам нет полномочий вторгаться в научную дискуссию, пояснил собеседник "РГ". Задача администрации - обеспечить необходимые условия для такой дискуссии. И они, по словам Филиппова, были созданы.

- Но оппоненты, выступавшие с критикой в СМИ, на очную защиту диссертации не явились, хотя знали, что они допущены, - раскрыл некоторые детали президент РУДН. - Отрицательные отзывы и мнения, поступившие на диссертацию, были все оглашены - под протокол, под стенограмму, под видеозапись. А диссертантка очень четко ответила на все эти замечания. Но и самое главное - что показало тайное голосование ученых под таким прессингом со стороны? Из двенадцати членов диссовета присутствовало одиннадцать, и все одиннадцать - сто процентов при тайном голосовании! - проголосовали за присуждение ученой степени.

"Вся эта тема лежит в сугубо научной плоскости", - заключил Владимир Филиппов. И напомнил, что попытка одной из комиссий РАН еще несколько лет назад объявить гомеопатию лженаукой не получила нормативного продолжения. Руководство РАН и руководство Минздрава заявили тогда, что это мнение одной части ученых в составе комиссии, а никак не позиция всей Российской академии наук и Министерства здравоохранения России.

- Надо быть аккуратнее в характеристиках и заявлениях о лженауке. У нас в истории уже случалось, когда лженаукой объявляли генетику, вслед за ней - кибернетику. В результате произошло резкое отставание не только в области этих двух наук. Вся наша страна испытала серьезное отставание по целому ряду направлений - в генетических исследованиях, биотехнологиях, в области вычислительной техники. И сегодня нельзя по чьей-то воле выводить за скобки научного поиска какие-то малоизученные области.

Развернутое интервью председателя ВАК Владимира Филиппова о переменах в сфере научной аттестации будет опубликовано в "Российской газете" 26 октября