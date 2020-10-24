Принята концепция преподавания предмета "История России"

Коллегия Минпросвещения приняла концепцию преподавания предмета "История России". Как рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, идея культурно-исторического стандарта родилась 6 лет назад.

- Было беспрецедентное общественное обсуждение. В основу концепции было положено такое изложение событий, которое должно способствовать консолидации нашего общества, - рассказал Александр Чубарьян. - Прошли два съезда учителей истории, на которых этот стандарт был одобрен. Это как навигатор: он не дает приговора или вердикта. Он показывает те обязательные темы, которые должны быть в каждой школе. Многие трактовки зависят от учителя, и в этом смысле учитель становится главной фигурой. Учителя это поддержали. Мы с этим стандартом живем уже 6 лет. Фактически во всех школах история преподается с учетом этого историко-культурного стандарта. Но официального утверждения его не было. Нашей серьезной задачей было придать этой концепции нормативный характер.

По его словам, теперь в соответствие необходимо привести и курс всеобщей истории. Чтобы не было "разнобоев", когда по истории России изучается 18 век, а по всеобщей - какой-то другой.

- Мы предусматриваем расширение исторической программы по изучению 20 века, который теперь будет изучаться в 10-м и 11-м классе- рассказал Александр Чубарьян.

По словам заместителя министра просвещения Виктора Басюка, проект концепции преподавания предмета "История России" позволит обеспечить единство образовательного пространства. При его подготовке были учтены предложения, которые поступили от научной и педагогической общественности, включая ведущие научные организации, ассоциации учителей-предметников, Российскую академию наук, Российскую академию образования и Федеральный институт педагогических измерений.

- Принимаем, - подытожил министр просвещения Сергей Кравцов.