Экономика страны восстанавливается, но к устойчивому долгосрочному подъему еще не перешла, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Ситуация с распространением коронавируса сказывается на работе бизнеса. Пока регионы стараются не вводить жестких ограничений, но, как предупредил глава государства, действовать надо аккуратно, исходя из реалий, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.

Совещание по экономическим вопросам Владимир Путин провел в режиме видеоконференции из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Президент предложил обсудить ситуацию в экономике как на данный момент времени, так и на среднесрочную перспективу. На совещании в сентябре было решено в оперативном режиме ее отслеживать, анализировать, как ведут себя ключевые макроэкономические показатели, индикаторы деловой активности с учетом эпидемиологической ситуации в России и в мире, напомнил он.

Президент предложил посмотреть, какие направления и задачи экономического развития требуют сейчас повышенного внимания, причем не только со стороны государства, федеральных и региональных органов власти, но и со стороны делового сообщества, компаний и предприятий. Также участники обсудили, какие решения и механизмы нужно запустить дополнительно, чтобы поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике.

"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе - сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост", - констатировал Путин.

"Вместе с тем видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему", - продолжил президент. "Какие инструменты здесь необходимо дополнительно использовать, что нужно сделать, для того чтобы идти более уверенным темпом вперед, какие макроэкономические условия для этого уже созданы, есть и что нужно сделать в ближайшее время?" - задал он вопрос.

В России сохраняется ценовая стабильность, даже несмотря на действие ряда негативных факторов, отметил Путин. На середину октября инфляция составила 3,9 процента в годовом выражении, то есть в пределах целевого ориентира Центрального банка.

На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос. По словам президента, здесь еще хватает вопросов и проблем, но все-таки он восстанавливается. "Однако эксперты пока проявляют осторожность - ну и правильно, говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой", - заметил Путин.

"Понятно, что ключевой вопрос здесь - увеличение доходов наших граждан, рост занятости в российской экономике", - заявил президент и отдельно остановился на этой теме. Потому что ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила 6,3 процента, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился, привел он данные.

"Конечно, как уже говорил, на работе бизнеса, особенно малого и среднего, в сфере торговли, транспорта, оказания услуг сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции", - продолжил Путин. Пока регионы стараются не вводить жестких карантинных ограничений. "Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - заявил он.

"Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, конечно же, и также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса", - подытожил Путин.

"Всем этим мы постоянно с вами занимаемся на протяжении уже многих месяцев", - заметил президент и предложил еще раз посмотреть, как работают предложенные и запущенные механизмы, а также подробно обсудить то, что предстоит сделать в ближайшее время.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, но находится под контролем. Он напомнил, что штаб правительства отладил работу со всеми регионами, "и там, где какие-то точки натяжения возникают, принимаются особенные меры". "В регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии", - добавил он.

Экономика страны восстанавливается, но к устойчивому долгосрочному подъему еще не перешла

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Тем временем

Президент России Владимир Путин телефонным звонком поздравил бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, который одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. Об этом сообщил информагентствам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе и после боя заявил, что завершил выступления.