Разработаны новые средства спасения для летчиков

Новые средства спасения для летчиков примет на вооружение Министерство обороны РФ. Как сообщили в военном ведомстве, сейчас обсуждаются вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения и индивидуальной защиты летного состава.

Специалисты Минобороны РФ, а также представители промышленности изучили характеристики перспективных образцов спасения летного состава и пассажиров воздушных судов. В частности, были проанализированы скрытая система поиска и спасения экипажей, терпящих бедствие, индивидуальные летные костюмы, средства бронезащиты членов экипажей вертолетов и носимый аварийный запас.

Кроме того, были обсуждены перспективы внедрения современных авиационных радиостанций, а также стрелкового и сигнального оружия.

В Минобороны РФ подчеркнули, что замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поставил задачу провести детальный анализ перспективных разработок и опыта ведущих стран в этих областях, а также провести их апробацию.