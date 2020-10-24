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24.10.2020 19:26
Рубрика: Спорт

"Реал" обыграл "Барселону" в "Эль Классико"

Текст: Максим Домчев
Главный тренер ФК "Реал Мадрид" Зинедин Зидан. Фото: РИА Новости Главный тренер ФК "Реал Мадрид" Зинедин Зидан. Фото: РИА Новости
Главный тренер ФК "Реал Мадрид" Зинедин Зидан. Фото: РИА Новости

"Реал" на выезде переиграл "Барселону" в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Для "Реала" этот матч значил слишком много. После оплеухи от "Шахтера" в Лиге чемпионов снова появились разговоры о том, что главный тренер команды Зинедин Зидан скоро будет отправлен в отставку, а также назывались претенденты на этот пост.

В состав мадридцев вернулся Серхио Рамос, которого очень не хватало в Лиге чемпионов. Единственное, что омрачало матч - отсутствие зрителей. Но таковы реалии - пандемия коронавируса вынуждает принимать подобные меры.

Уже в начале встречи команды обменялись голами. Федерико Вальверде вывел "Реал" вперед после выхода один на один. Но радость от гола была недолгой - спустя три минуты юный гений каталонцев Ансу Фати восстановил равенство в счете.

Фото: Reuters
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После перерыва именно Рамос создал второй гол. При подаче с углового на нем нарушили правила, и арбитр после просмотра момента указал на точку. Сам же пострадавший с точки был точен.

"Барселона" пыталась отыграться, но не преуспела в этом, а на 90-й минуте вышедший на замену Лука Модрич установил окончательный результат. "Реал" набрал 13 очков и вышел в лидеры. "Барселона" же с 7-ю очками откатилась на десятую позицию.

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