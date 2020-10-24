"Известия Hall" в Москве закрыли из-за нарушения мер безопасности

Концертный зал "Известия Hall" в Москве будет закрыт из-за нарушения мер санитарной безопасности. Такое решение принял столичный Роспотребнадзор, проверив, как в заведении соблюдаются антикоронавирусные требования.

"По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства в клубе "Известия Hall" по адресу: Пушкинская площадь, дом 5", - сообщил журналистам эксперт столичного надзорного ведомства Даниил Кобразов. В частности, уточнил он, посетители клуба не соблюдали социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим. Теперь заведению грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, в Москве только с 1 сентября, когда власти ужесточили контроль за санитарным требованиями из-за возросшего числа новых случаев заражения коронавирусом, была приостановлена деятельность 12 тысяч юрлиц, в числе которых магазины, клубы, студии маникюра и малые предприятия.