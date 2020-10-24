МГТУ имени Баумана выдано предписание о продлении дистанционного обучения

Роспотребнадзор выдал предписание МГТУ имени Баумана о продлении удаленного обучения студентов четырех корпусов из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В связи с непринятием руководством университета достаточных и эффективных мер для разрыва путей передачи и распространения новой коронавирусной инфекции в адрес ректора университета повторно выданы предписания главного государственного санитарного врача по городу Москве и исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача по Центральному административному округу о продлении дистанционного обучения студентов четырех корпусов, выяснении всех обстоятельств, способствовавших распространению инфекции, обеспечении мероприятий по обеззараживанию воздуха в местах скопления студентов, пересмотре расписания учебных занятий, практик в целях максимального разобщения групп. Информация о выполнении предписаний должна быть предоставлена в управление Роспотребнадзора по Москве соответственно до 28 октября и до 30 октября 2020 года", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в университете продолжают регистрировать новые случаи заражения COVID-19, а также о жалобах преподавателей и студентов на то, что руководство вуза не предпринимает мер для противодействия распространению коронавируса.

"В отношении должностного и юридического лица составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ. Указанная статья предусматривает назначения в отношении должностного лица наказания в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей и в отношении юридических лиц - вплоть до административного приостановления деятельности. Административные материалы направлены в суд", - отмечают на сайте Роспотребнадзора.