Московские старшеклассники после каникул получили больше миллиона пятерок

С начала этой недели столичные школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение. За первую неделю онлайна им было выставлено почти 2 миллиона оценок.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы. Из этих оценок - 1 миллион 89 тысяч отметок "отлично".

Всего за эту неделю учителя провели для ребят средней и старшей школы более 481 тысячи онлайн-уроков в формате видеоконференцсвязи, это 91% от общего числа всех запланированных дистанционных занятий в МЭШ. Всего за неделю в "Московской электронной школе" провели более 12 миллионов сессий онлайн-уроков.

Сейчас у МЭШ более 2 миллионов пользователей. Ежедневно к урокам подключаются более 600 тысяч учеников и учителей.

Напомню, с 19 октября 500 тысяч учеников 6-11 классов столичных школ находятся на двухнедельном дистанционном обучении.

Такое решение принято потому что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, старшие школьники лучше владеют информационными технологиями. Поэтому переход на дистанционное обучение позволит сохранить их здоровье, а также уменьшить нагрузку на школы и безопасно организовать учебу в очном формате для 1-5 классов.