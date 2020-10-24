Московские старшеклассники после каникул получили больше миллиона пятерок

Новости

"Известия Hall" в Москве закрыли из-за нарушения мер безопасности 12:04
В Москве зарегистрировано 4453 новых случая COVID-19 11:41
В Екатеринбурге умер пассажир экстренно севшего самолета 11:13
В ДТП с автобусами под Новосибирском погибли четыре человека 11:06
На Украине признали невозможность производства самолетов Ан-124 "Руслан" 10:57
Менеджер Нурмагомедова госпитализирован с коронавирусом 10:53
Оперштаб: Планов закрытия границы РФ из-за коронавируса нет 10:49
На выборах в США ожидается самая высокая явка за столетие 10:06
Гастроэнтеролог рассказала, чем опасны современные колбасы 10:00
В Москве еще 2639 пациентов вылечились от коронавируса 09:45
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными 08:55
Зонд OSIRIS-REx теряет частицы собранного с поверхности астероида грунта 08:47
Эксперт сообщил о действиях при подозрении на заражение коронавирусом 08:26
Арнольд Шварценеггер сообщил о новой операции на сердце 07:50
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте 07:21
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19 06:43
Эксперт назвал отличие телефонного афериста от сотрудника банка 06:32
Россия ответила на санкции США против НИИ химии и механики 05:36
Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телерекламу 04:59
В Алабаме упал самолет ВМС США 04:41
Вильфанд рассказал о погоде на новой неделе 04:13
В Берлине ужесточили меры против распространения COVID-19 03:19
Вторые дебаты Трампа и Байдена вызвали меньший интерес у американцев 02:50
Вильфанд объяснил аномальную погоду в Европейской России на выходных 02:32
Впервые за 159 лет Санта лично не встретит детей в универмаге Нью-Йорка 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 11:56
Рубрика: Общество

Московские старшеклассники после каникул получили больше миллиона пятерок

Текст: Любовь Проценко

С начала этой недели столичные школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение. За первую неделю онлайна им было выставлено почти 2 миллиона оценок.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Эксперт оценил готовность школ к дистанционному обучению

Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы. Из этих оценок - 1 миллион 89 тысяч отметок "отлично".

Всего за эту неделю учителя провели для ребят средней и старшей школы более 481 тысячи онлайн-уроков в формате видеоконференцсвязи, это 91% от общего числа всех запланированных дистанционных занятий в МЭШ. Всего за неделю в "Московской электронной школе" провели более 12 миллионов сессий онлайн-уроков.

Сейчас у МЭШ более 2 миллионов пользователей. Ежедневно к урокам подключаются более 600 тысяч учеников и учителей.

Напомню, с 19 октября 500 тысяч учеников 6-11 классов столичных школ находятся на двухнедельном дистанционном обучении.

Такое решение принято потому что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, старшие школьники лучше владеют информационными технологиями. Поэтому переход на дистанционное обучение позволит сохранить их здоровье, а также уменьшить нагрузку на школы и безопасно организовать учебу в очном формате для 1-5 классов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия ответила на санкции США против НИИ химии и механики
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте
В ДТП с автобусами под Новосибирском погибли четыре человека
На Украине признали невозможность производства самолетов Ан-124 "Руслан"
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах