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24.10.2020 10:58
Рубрика: Экономика

Москва поднялась на четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира

Текст: Любовь Проценко
Российская столица занимает четвертую строчку в рейтинге The World's 100 Best Cities. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге The World's 100 Best Cities - столица РФ поднялась с пятого на четвертое место. Таким образом ее позиция выше таких городов, как Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселона. А возглавляет список "Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения" Лондон. Второе место у Нью-Йорка, на третьей строчке - Париж.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Собянин: Москве не нужны новые ограничения

По мнению международных экспертов, Москва лидирует в категории "Продукт". Она названа лучшей по таким значениям, как инфраструктура (например, аэропорты), достопримечательности культуры. Вошла в тройку категории "Место" (качество городской среды и безопасность). Кроме того, поднялась в категории "Люди". Российская столица стала второй в мире по числу жителей, у которых есть высшее образование. Еще Москву оценили в категориях "Экономическое процветание", "Времяпрепровождение" и "Популяризация".

Заммэра Наталья Сергунина так прокомментировала этот рейтинг: "Наш город исторически считается одним из международных культурных и цивилизационных центров. Благодаря комплексным программам развития, запущенным в последние годы, мы смогли упрочить позиции по всем ключевым направлениям: укрепили экономику, нарастили инновационный потенциал, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса". Она напомнила, что в столице создали новый стандарт качества городской среды, который предполагает, что современные общественные пространства и инфраструктура находятся в любом районе города. Это последовательно решается в рамках программы "Мой район". В то же время увеличивается туристическая привлекательность Москвы, находятся новые возможности для реализации талантов молодых людей в науке, творчестве, предпринимательстве и других городских сферах.

Пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом "Московское долголетие"

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сказал, что высокая позиция российской столицы в рейтинге подтверждает статус Москвы, как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий мировых мегаполисов. Когда составляется такой мировой рейтинг, анализируются как статистические данные, так и образ городов в глазах пользователей социальных сетей. Например, столица РФ второй год подряд входит в пятерку мировых городов, которые больше всего упоминаются при помощи хештегов в Instagram.

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