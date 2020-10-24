Роспотребнадзор опечатал студию маникюра Лены Лениной за нарушения мер профилактики

Роспотребнадзор приостановил работу студии маникюра Лены Лениной в Лубянском проезде за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина. Она рассказала:

- Составлены протоколы в отношении студии маникюра Лены Лениной по адресу: Лубянской проезд, дом 27/1, строение 1 по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, проведено опечатывание помещений. В салоне выявлены нарушения проведения дезинфекции и стерилизации инструментов, не в полном объеме проводилась дезинфекция поверхностей. Персонал, отвечающий за приготовление дезинфицирующих растворов, не владеет правилами приготовления и использования данных растворов.

Материалы, по словам Калугиной, будут переданы в Басманный районный суд.