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24.10.2020 15:17
Рубрика: Культура

В Балашихе открыли памятник главному маршалу артиллерии М. Неделину

Текст: Юрий Гаврилов

В субботу в подмосковном Балашихе на территории Военной академии РВСН имени Петра Великого открыли памятник главному маршалу артиллерии Митрофану Ивановичу Неделину. Это событие приурочили к 60-й годовщине трагической гибели прославленного военачальника и первого главкома Ракетных войск стратегического назначения.

Фото: Пресс-служба ОВКО
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В памятном событии участвовали начальник академии РВСН генерал - майор Леонид Михолап, слушатели и курсанты вуза, представители ветеранских организаций. Оно увековечит память о выдающемся человеке, его вкладе в историю создания РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Минобороны, автором бюста маршала Неделина стал Народный художник России, академик профессор Салават Щербаков. Он получил мировую известность после создания монумента воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве, памятника Владимиру Великому, стел в более чем 40 городах воинской славы. Он же работал над монументальными бронзовыми рельефами Главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот". Соавтором памятника маршалу Неделину был создатель проекта "Аллея Российской славы" Михаил Сердюков.

Досье "РГ"

Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин родился в 1902 году в Борисоглебске. Герой Советского Союза, участник Гражданской войны, боев в Испании и Великой Отечественной войны. В 1950-1952 годах командовал артиллерией Советской Армии. С появлением Ракетных войск стратегического назначения стал первым главкомом этого вида Вооруженных сил.

Фото: Сергей Птичкин/РГ
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Неделин - один из создателей ракетно-ядерного щита страны и космодрома Байконур. Он погиб там 24 октября 1960 года при взрыве во время испытаний ракеты Р-16. Останки маршала захоронили в кремлевской стене на Красной площади Москвы. Долгое время трагедия на Байконуре была под грифом "Секретно". Считалось, что Неделин погиб в авиакатастрофе.

Указом президента РФ от 20 декабря 1999 года Митрофан Иванович Неделин был посмертно награжден орденом Мужества.

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