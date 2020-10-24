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25.10.2020 20:50
Рубрика: Экономика

Храм не на улице Ленина

В Тарусе улицам вернули дореволюционные названия
Текст: Елена Шулепова ("Российская газета", Калуга)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
В старинной Тарусе Калужской области переименовывают улицы в исторической части города. Такое решение приняли депутаты городской Думы. Документ с перечнем улиц, которым возвращают дореволюционные названия, принят и вступает в силу с момента подписания. Отныне площадь Ленина станет Соборной, улица Октябрьская - Воскресенской, Розы Люксембург - Посадской, а Карла Маркса - Полевой. Всего переименованы шестнадцать улиц, расположенных в центральной части Тарусы, которая признана достопримечательным местом.
Улочки исторической части Тарусы более органично смотрятся со старинными названиями. Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда" Улочки исторической части Тарусы более органично смотрятся со старинными названиями. Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда"
Улочки исторической части Тарусы более органично смотрятся со старинными названиями. Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда"

Как рассказала "РГ" глава муниципального образования, председатель гордумы Елена Котова, история возвращения улицам дореволюционных названий началась лет тридцать назад. И все эти годы периодически появлялись заявления жителей города вроде такого: "Мои предки ходили в Петропавловский собор по Соборной площади, как можно ходить в храм по площади Ленина?" Очередным поводом для возвращения к теме стал переезд городской Думы в отдельное здание. Два почетных гражданина Тарусы составили по этому поводу целое письмо, мол, каково вам, депутатам, сидеть на улице Розы Люксембург, когда это Посадская - бывший княжеский двор. Но последней каплей стала дискуссия, разгоревшаяся вокруг улицы Каляева. "Мы с террористом Каляевым два года на месте топчемся, имея в руках федеральный закон о запрете пропаганды терроризма и насилия. Прошу заметить, что название улиц чьим либо именем есть степень высокой оценки и пропаганды деятельности и заслуг этого человека", - написала председатель Общественного совета города Тарусы Наталья Верзилина.

Решение о переименовании улиц поддержали и члены правления фонда "Тарусское наследие": "Возвращение к историческим названиям послужит наглядным свидетельством, как для жителей, так и для гостей города, того факта, что центральная часть Тарусы в ее современном виде построена по уникальному градостроительному плану, одобренному Екатериной II, и таким образом названия улиц в этой части города восходят, вероятнее всего, к концу XVIII - началу XIX веков. Большая часть современных жителей Тарусы, разумеется, не помнит старых названий улиц и площадей, данных им предыдущими поколениями ее жителей, а между тем они многое говорят об истории города, и возвращение к ним, по нашему мнению, будет способствовать воссозданию исторической идентичности Тарусы, ярким проявлением уважения к истории нашей уникальной малой родины", - говорится в их обращении, опубликованном на сайте мэрии.

Мои предки ходили в Петропавловский собор по Соборной площади, как можно ходить в храм по площади Ленина?

А врио главы администрации Тарусского района Руслан Смоленский назвал решение тарусских депутатов "историческим событием", возвращающим городу дореволюционную самобытность.

- Наше решение не имеет политической окраски, - заверила Елена Котова, - мы просто хотим вернуть аутентичность городской среды. Детям надо расти, зная свои корни. А с коммунистами мы всегда находили общий язык, мы же все были октябрятами, пионерами. Советский период остался, он отражен в названиях многих других улиц.

Прямая речь

Марина Тарковская, литератор:

- Я живу в Тарусе 20 лет. И вот на моем веку случилось такое историческое событие - переименование 16 городских улиц. Им дали их дореволюционные названии и убрали из Тарусских адресов имена людей, связанных с революцией 1917 года.

Фото: Правительство Тульской области
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Я жила на улице Луначарского, а рядом с нами находилась улица Урицкого. И каждый раз, когда я проходила по этой улице, мне вспоминалась его деятельность в Петербурге и революционный террор, которому дало старт его убийство. Кровь лилась рекой, и ежедневное напоминание об этой трагической истории закончилось тем, что было не очень приятно ходить по этой улице. Многие из тех, кто жил на улицах с подобными названиями, по-моему, рады, что им вернули их старые названия. Теперь наша улица Луначарского называется Кирпичной. Мне сначала не очень понравилось ее новое старое имя, но дочка меня разубедила: слово связано с русской печью, уютом, теплом. А может быть, здесь было небольшое производство кирпича для местных нужд. Однако я считаю, что бывшие советские названия улиц тоже принадлежат истории и их надо сохранить. Может быть, не обязательно развешанными на табличках, но где-то в анналах истории города. Не надо забывать прошлое окончательно - и советское тоже. XX век тоже вошел в названия тарусских улиц - в городе есть улица Цветаевой, улица Паустовского. Меня сегодня подруга спросила: а почему в Тарусе нет улицы Тарковских? А ведь, действительно, Андрей ходил по нашей улице Луначарского (теперь Кирпичной) к Аркадию Штейнбергу, с которым мой папа переводил стихи одного югославского поэта. Конечно, это было бы хорошо. Но если в Тарусе возникнут новостройки с новыми улицами, может быть, появится и улица Тарковских - отца и сына.

Подготовила Елена Яковлева

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