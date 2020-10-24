Власти рассказали об открытии двух станций Большой кольцевой линии метро

Станция Большой кольцевой линии столичной подземки "Электрозаводская" откроется для пассажиров до конца 2020 года. А станция "Сокольники" той же линии будет сдана в конце 2021-го. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

На "Электрозаводской", что находится на левом берегу Яузы, сейчас идут отделочные работы, наладка внутренних инженерных систем и систем управления станцией. В этом году, по словам Бочкарева, станцию запустят, а в следующем её интегрируют в железнодорожное Казанское направление, построив мостовой переход к одноименной станции железной дороги.

На станции "Сокольники" строят вестибюли. "Эта станция ключевая. Думаю, в феврале следующего года завершим бетонирование и приступим к инженерным системам", - говорит Андрей Бочкарев. Вокруг станции будет проведено масштабное благоустройство - рядом находится парк и территорию возле станции обещают сделать комфортной и красивой.